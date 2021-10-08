讀男女校為識男仔？麥明詩駁斥「升學KOL」寫錯嘢

十優港姐麥明詩離開無綫之後，到跨國顧問公司擔任商業顧問。今日她在社交平台轉發一篇名為「識男仔要學麥明詩」的文章，長文駁斥撰文的陳思銘，指對方沒有聽清楚麥母講座內容，加入很多麥母未有提及的內容，並建議對方日後可以先把文章給予她或媽媽過目，避免「寫錯嘢」。

批陳思銘寫錯嘢

麥明詩在文中以「升學KOL」稱呼陳思銘，她說︰「首先多謝佢文章嘅kind words，但係佢唔小心引用咗好多我媽媽冇講過嘅說話，可能佢當時聽得唔清楚啦 陳生，我記得你有我直接聯絡。俾個建議，下次隨時send個whatsapp俾我，等我/我媽媽幫一幫眼先publish出黎，一方面禮貌啲啦，另一方面可以避免寫錯嘢嘅風險。」

轉讀男女校學習與人相處

麥明詩提到，若然自己是貪靚的話，「會考嘅時候就唔會咁款啦」。她又解釋，為何會選讀男女校的原因︰「話曬由小一開始已經讀咗11年女校，再讀女校有可能心理會唔太平衡，轉下環境可以學習同唔同人相處姐。不過的確，我阿媽真係好放手俾我去experience同埋試我想試嘅嘢，佢再從後支援，呢樣嘢我自己覺得好正！麥明詩媽媽 - 麥何小娟。Lunch hour 都過咗lu，冇乜嘢我番出去做嘢先。」

麥明詩刪文免誤會加深

麥明詩在發文數小時後，刪除原有帖文，並稱跟陳思銘溝通之後，了解到對方的好意，大家各有誤會，「為互相尊重及以免再為公眾添麻煩，大家同意一起移除文章，謝謝大家。」

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