麥明詩讚《大叔的愛》題材 批評TVB直接或間接地宣揚有害刻板印象

近期ViuTV熱播的同性愛情喜劇《大叔的愛》今晚大結局，在劇中飾演擁有少女心的大叔「KK」，為了呂爵安（Edan）飾演的阿田，向結婚20年的太太簡慕華提出離婚，與同樣喜歡阿田的盧瀚霆（Anson Lo）展開一場「田田爭奪戰」，成為全成熱話。

這套同性戀為題的劇集，一改以往香港劇集的風格，開播至今好評如潮，令觀眾 對LGBT 社群有正面和健康的印象。

藍奕邦撐大叔的愛改變同志戀形象

早前，藍奕邦發長文分享對劇集睇法，他認為《大叔的愛》對佢有多一層意義，因為劇集將男男愛情「present得自然舒服，感覺就是跟異性戀愛無異」，甚至話「係我呢一輩嘅人等咗好耐先等到嘅奇蹟」，更批評大台近年負面化同志角色。

而近年淡出娛樂圈的麥明詩亦是《大叔的愛》的支持者，早前她更在個人社交平台上，將網劇《逐流時代》與黃德斌親咀的拍攝花絮照放上網，引起熱烈討論。周五麥明詩又在個人社交媒站上表示，自己非常認同藍奕邦的說法，表示《大叔的愛》打破了港人以往對LGBT固有的負面印象。她指出香港的主流媒體如TVB，仍直接或間接地宣揚有害的刻板印象。

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