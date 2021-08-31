貓貓激發沙律情感

最近忙於製作首本個人寫真集的沙律(張沛樂)，是名副其實的貓奴，養了3隻貓貓的她有感而發：「自己對人難投放感情，反而寵物會激發我感性一面。」沙律表示，牠們比起人類更有性，有種力量令到她溫婉柔順起來，而她與貓咪是互相照顧的關係。

撰文：畸豬

家有三寶

差不多3歲的波醬是英短貓女，也是沙律第一隻養的貓：「牠是朋友的貓BB，是我的貓至愛。牠平易近人，鍾意黐我，好似聽得明我說話，感覺到牠真的錫我。但有時會太寵牠，令波醬被其他貓欺負。」另一隻叫泡泡，是啡黑白色英短貓仔，接近3歲。「泡泡是一見鍾情的，被牠身上的花紋吸引，樣子很可愛，但比較反叛，妒忌心強、霸道，愛引人注意。關注牠時，就會咬、打人，摸不清牠的內心。泡泡愛欺負波醬，覺得自己是大佬。但又很愛雪醬……」雪醬是1歲的布偶貓女(海豹雙色山貓紋)。「牠聰明易相處，叫聲很溫柔，我心情不好牠會嗲我，最愛在我身上踩下踩下。」

心肌肥大症

講起難忘事，沙律即說：「波醬9個月大時帶牠絕育，之後3天突然呼吸困難，像狗一樣喘氣，醫生指牠有心肌肥大症，建議牠到24小時動物醫院。當時波醬要睡氧氣箱，我很無助，不停哭，醫生仲話波醬有機會離世，那一刻我崩潰了。」波醬當時不肯進食，亦沒有再為自己舔毛：「我沒有放棄，兩個星期後牠終於康復。波醬有日跳上床，發出咕咕的煲水聲嗲我，那一次開始，我們的感情更深厚，牠看我的眼神都充滿了愛。」