賭王「最索外孫女」何鍶珩嫁富二代 男友跪地童話式求婚

已故賭王何鴻燊二房女兒何超鳳與前夫何志堅所生的大女何鍶珩(Beatrice),現年25歲鍶珩樣子甜美,甚少出席公開活動,但不時在社交網站派福利,上載性感惹火自拍照,一直被封「賭王最索外孫女」。

今早,鍶珩 在IG公布婚訊,貼出男友求婚照,並宣布與拍拖3年的外籍富二代兼金融才俊Greg結婚。相中所見,Greg在一所古建築物前,拿着鑽石戒子跪地向女友求婚,鍶珩引用了灰姑娘故事的一句來形容這場夢幻的求婚過程:「Princesses go where the princes go. They go to Princeton.」更感激男友和朋友們令她夢想成真。