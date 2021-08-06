專訪｜賴恩雷諾士自肥化身「爆肌男 」 拍檔忍笑難頂

憑《死侍》系列奠定荷李活新一代「喜劇之王」地位的賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)，在新作《爆機自由仁》(Free Guy)由超級英雄「降呢」做電玩遊戲的「閒角」，賴恩與女主角祖迪高瑪(Jodie Comer)接受本報視像訪問，賴恩自爆原來年輕時曾做過「阿四」，身兼電影監製他擺明車馬「自肥」，在新作中由穿制服的「茄哩啡」搖身變為「爆肌男」。

文：Grace 圖：電影公司提供



曾做餐廳侍應

《爆機》由賴恩監製兼主演，他找來《翻生侏羅館》系列導演桑里維(Shawn Levy)執導，故事貫穿電腦遊戲「自由城市」與玩家的現實世界，賴恩演非玩家背景閒角(Non-player Character，NPC)阿仁(Guy)，貫徹死侍式的抵死幽默的風格。賴恩直言，死侍與阿仁有點異曲同工之妙，兩者是虛構角色，帶點天真，但阿仁較為被動，安於無限loop的刻板生活是，被恰到上心口才決定反擊取回自主權。現時是爆紅荷李活巨星的賴恩自爆，年輕時也曾是被人呼呼喝喝的阿四，「我有好幾年在餐廳做雜工，當大家需要搵人執枱洗碗碟時，都會隨便地叫我Guy。」



以CG爆肌

在《爆機》中，阿仁是遊戲機裡的角色，在天馬行空的遊戲世界裡，滿布令觀眾驚喜的彩蛋，同時也滿足了賴恩的「自肥」慾望，他在戲裡將分飾猶如阿諾舒華辛力加的Dude(阿佬)，他興奮表示，「這是升呢版的自己，看到這個300磅的自己，感覺非常神奇！」最爆笑是他並非以傳統的操肌方法練出爆肌身形，而是將自己的樣子key到另一位大隻佬演員(Aaron W Reed)的身體上，還上演一場自己打自己的戲碼，他坦言，「這是拍戲以來其中一場最喜歡的場景，是我演藝生涯的頭五位之一。」電影在疫情下完成並上映，賴恩認真表示，希望此片能像溫暖的陽光，讓觀眾帶著微笑走出戲院。

忍笑最難

電影由《嗜血驕娃》(Killing Eve)的艾美獎視后祖迪高瑪擔任女主角，談到首次跟賴恩合作的感受，她笑言，「很多人問我賴恩平時真的咁搞笑嗎，今次我跟他有很多對手戲，從頭到尾最難頂的忍笑。」話說回來，說到最考起演技，必然是一人分飾宅在家的遊戲程式設計師和綽號「燃彈女」的虛擬的性感女電單車手，而且還要接受體能訓練，以應付戲裡的動作場面。她半說笑道，「拍談情咀戲也算是日常生活經歷，但飛車打鬥必須要事前受訓，那段日子每天起碼花3個小時操體能！」不過，能夠突破自己也有滿足感。除了變身打女，祖迪還為電影獻唱，她雀躍表示，電影煞科幾個月後，收到Ryan傳來的短訊，邀請她唱Mariah Carey 的《Fantasy》，她自言受寵若驚，「我首先在浴室自己試唱並錄音交給他們，估不到有機會踏足Rolling Stone的錄音室，實在是人生最美好的時刻之一！」