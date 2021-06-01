趙學而感慨身邊好友陸續移民 開騷推明信片

《趙學而我們的音樂會》於昨晚在九展舉行，全場爆滿。穿上白色娃娃裙及戴上毛毛后冠的學而以《謫仙記》揭開序幕，唱畢後她要求全場歌迷以最熱烈強勁的掌聲送給自己，「你地實在太癲啦，咁貴嘅飛都買嚟睇一個老女人。」歌迷即以「我愛你」作回應，學而笑言：「你哋愛我？我老公喺度㗎，我都愛死你哋。今次會唱一啲以往好少唱同冇唱過嘅歌，所以好大壓力，當年唱嗰時仲係少女一個，依家幾多歲呀，唱番都驚。」

學而表示原定19年11月開騷，但因為當時的環境決定延期，其後又因為疫情而再改演出時間。她說︰「世事往往預計唔到，呢樣又話唔做得、呢度又唔去得，好彩場地俾我哋一拖再拖。」當學而感謝樂隊時有感而發，指現時生於瘋癲的世界，希望自己選取的歌曲可以令大家心靈上得到舒緩困倦，最想大家生活得舒服及開心，且叫大家加油。

學而為了緩和沉重氣氛，立即呼籲觀眾散場後要到小賣部買T恤及明信片，她解釋推出明信片因為近來很多朋友移民，「呢幾個月好多朋友一家大細去第二個地方生活，我有啲唔舒服，香港係我成長嘅地方，要轉個模式去第二度生活真係要好大勇氣同妥協，所以出明信片令走咗嘅人有少少回憶牽掛呢個地方。」最後學而於音樂會尾聲邀請了吳肇軒上「陪唱」，吳肇軒表示第一次擔任「不唱歌的演唱會嘉賓」，最後更以側手翻贈慶。