趙薇傳列入劣跡藝人《還珠格格》遭下架 林心如工作室被註銷

45歲趙薇當年以《還珠格格》走紅，昨日(26日)突傳她已被官方列入「劣跡藝人名單」，主演《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等作品全面被下架，微博超話無法顯示，形同被封殺。

早前，趙薇旗下藝人張哲瀚因被發現曾在日本靖國神社拍照，遭內地網民不滿，26個代言全部消失，事後張哲瀚亦有道歉承認欠缺歷史知識。而老闆趙薇也陷入風波，被翻出2001年曾經披著日本的「旭日旗」方巾拍時尚照，又指曾和希拉蕊合照，被認為和美國政商界關係良好，被網民抨擊。

而另一邊廂，網友發現林心如的影視工作室被註銷，二人事件引起熱烈討論。而有傳林心如的公司回應表示因為公司底下有各種不同項目像是商務、行銷、唱片等，註銷動作只是進行資源整合，但同事都還在正常運行，一切只是巧合。

范冰冰涉逃稅風波，現在到趙薇、和林心如都出現狀況，網友不禁慨嘆：「還珠三美怎麼了」。