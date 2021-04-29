趙薇旗下藝人被指祟日 張哲瀚微博被禁代言全失

憑《山河令》爆紅的大陸藝人張哲瀚，被揭曾去日本靖國神社觀光、乃木神社參加婚禮。靖國神社供奉二次大戰甲級戰犯，而乃木神社則供奉日本陸軍大將乃木希典，在中日甲午戰爭期間，乃木曾率兵侵華。此外，他曾跟印尼前總統蘇加諾遺孀黛薇夫人拍照，對方一直否認南京大屠殺。

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相關照片曝光之後，張哲瀚被大陸網民批評他親日辱華，他亦隨即發文道歉，表示「為曾經無知的自己而羞愧」，「我不親日，我是中國人！我深愛我的祖國」。不過，網民認為他沒有可能不知道靖國神社的意義。官媒也多番出文批評張哲瀚，《人民日報》更講明他要為自己的無知買單，不能僅僅道歉了事。他有份代言的27個品牌隨即與他割席，他及其工作室多個社交帳號被禁言。

此外，中國演出行業協會今日上午在微發文，稱張哲瀚的行為存在嚴重不當，不僅傷害民族感情，而且對其受眾中的青少年群體帶來惡劣的不良影響。因此，該會對張哲瀚參觀靖國神社的不當行為進行道德申斥，並根據《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》的規定，要求會員單位對其進行從業抵制。