遺愛專訪｜跨越兩代遺孤故事 陳漢娜演到精神錯亂 導演馮智恆：別讓悲劇重演

近年不少寫實的香港電影，由鄭中基、陳漢娜(Hanna)和胡子彤合演的《遺愛》，取材自跨越兩代的真實案件，先是母親犯誤殺罪，20年後遺孤因藏毒被捕，故事主角都是年輕人，自編自導的馮智恆慨嘆悲劇重演，「如果有一位成年人肯伸出援手，輕輕扶他們一把，會否走到這地步？若能多點關懷，很多事情可避免。」新生代演員Hanna則認為，先別論上一代如何，最重要是這一輩不可放棄自己。

文：Grace 圖：莊振邦



由未成年演到做媽媽

電影《遺愛》講述15歲的Elisa(陳漢娜飾)戀上黑幫小混混文偉(胡子彤飾)，未婚懷孕誕下女兒迪詩(陶禧玲飾)，兩位在父母缺席下成長的年輕人，獨力撫養沒名分的女兒，敵不過殘酷的現實，最終釀成悲劇，被遺下的迪詩長大後亦因藏毒被捕。Hanna由學生演到結婚生女，為養育女兒越過底線做妓女，甚至殺人，她形容是意料之外的演技考驗，「起初我是演迪詩，為角色作準備的日子，導演突然叫我試演Elisa，考慮了很久，因為角色很難演，經歷人生很多階段，很擔心自己破壞了整套電影。」首次執導長片的馮智恆解釋，花了半年仍找不到合適的演員演Elisa，發現Hanna的氣質與外形也跟角色相似，索性邀請她試演，他大讚Hanna為角色貫注很多新元素。



遇上最難對手

憑《殺破狼·貪狼》獲提名金像獎最佳新演員的Hanna，自言不是學院派演員，獲導演信任才敢接受挑戰，「我為角色寫日記，嘗試以角色的身份生活，要讓自己沉進角色裡，那段日子很沉重，連發夢都在拍戲，被角色搞到精神錯亂，辛苦到沒法與其他人溝通！」導演點頭道：「她連我都避開！」至於最大挑戰，Hana與馮智恆異口同聲表示，「與小朋友拍戲！」Hanna認為，照顧下一代的母性是人的本質，即使未婚演母親也不算最難，最難是跟BB和小孩演對手戲，戲裡女兒由手抱成長到女童，小孩子難免在roll機時扭計，感覺就似既要控制一隻魔怪，同時又要投入角色，而且是別人的孩子，很怕弄傷他們。」導演不禁搖頭苦笑，「心理壓力很大，以後唔寫小朋友角色。」Hanna與胡子彤有不少親熱戲，但說到最深刻則是後段的激烈爭吵戲，「真係拍到幾沮喪，我自問仍不能做到收放自如，那場戲好緊要，需要很多能量，我每場戲都放盡，拍了一整天，整個人都無氣力，很沮喪很辛苦，好彩他們讓我瞓覺休息才回來補拍，小休後效果好多了。」

別放棄年輕人

《遺愛》是「首部劇情電影計劃」第四屆專業組的得獎作品，入選多個國際影展。故事以九七移民潮作背景，Elisa的父親失蹤、母親移民改嫁，被遺棄的Elisa亦被迫遺下女兒。劇本取材自真實案件，九十年代的年輕人悲劇，於廿一世紀繼續重演，馮智恆不無感觸，「我讀到一篇少女運毒被捕的新聞，當事人竟然多謝法官拘捕她，她到底經歷了怎樣的人生？嚴苛的懲罰怎會是她的救贖？」原來少女的父母未成年結婚，經常家嘈屋閉，母親誤殺丈夫入獄，遺下的孤女走入歧途，「殺人運毒固然不對，但成年人到底給年輕人怎樣的世界？老實講，這幾年的社會氣氛不太好，年輕人受到的不公平對待已很明顯。我記得電影在2019年頭開拍，當年有位14至15歲的智障學生，因拍打易拉架被一位內地女士拉著，後來警察來到，二話不說將他壓在地上，明眼人也看出他應該受保護，怎會受到如此對待？我覺得香港社會不停有類似事件發生。」戲裡演警察的鄭中基見證兩宗相隔20年的悲劇，遺憾沒有在適當時機扶上一把。馮智恆坦言，希望透過鄭中基在預告片中的對白「唔好再放棄佢哋(年輕人)」，喚起大家的反思與關注。



群體的無力與覺醒

電影圍繞成年人的袖手旁觀，27歲的Hanna自覺是被遺棄的一代嗎？「被遺棄不是墮落或自我放縱的理由，Elisa給我很多反思，媽媽放棄了她往外國，她如何搵錢養育女兒？是否一定要透過性交易？其實是個人選擇，上一輩說不可放棄年輕人，但我們這一輩亦不可放棄自己，Elisa雖以較極端的方式生存，做了很錯的事，但其實她從沒放棄自己。」問她可感到生不逢時？她認為時代不由人選，「幾年前已經歷過社會運動，年輕時亦經歷過沙士，我反而看到覺醒，當然會有無力感，這不只是個人，也是香港的群體經歷，每個年代都有各自需面對的問題，正因發生這麼多事情，更要堅持做正確的事，更珍惜每個機會。」馮智恆回想，電影於2019年4月煞青，戲裡人人戴口罩(2003年沙士)的情景，估不到竟在現實上演，兩年間經歷社會運動、疫情、關閉戲院等，「事件過了就過去，此刻很快過去，惟有想如何令將來更好，我們選擇嚴苛或是很有愛的社會？」即使未必能改變這世界，至少別讓世界改變自己。