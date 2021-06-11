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遺愛專訪｜跨越兩代遺孤故事 陳漢娜演到精神錯亂 導演馮智恆：別讓悲劇重演
2021-06-11
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陳漢娜遺愛馮智恆鄭中基胡子彤人物專訪香港電影首部劇情片陶禧玲年輕人別放棄年輕人寫實電影
遺愛專訪｜跨越兩代遺孤故事 陳漢娜演到精神錯亂 導演馮智恆：別讓悲劇重演
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陳漢娜與導演馮智恆。

近年不少寫實的香港電影，由鄭中基、陳漢娜(Hanna)和胡子彤合演的《遺愛》，取材自跨越兩代的真實案件，先是母親犯誤殺罪，20年後遺孤因藏毒被捕，故事主角都是年輕人，自編自導的馮智恆慨嘆悲劇重演，「如果有一位成年人肯伸出援手，輕輕扶他們一把，會否走到這地步？若能多點關懷，很多事情可避免。」新生代演員Hanna則認為，先別論上一代如何，最重要是這一輩不可放棄自己。  

文：Grace  圖：莊振邦
 

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新晉導演馮智恆首次執導的長片《遺愛》，是「首部劇情電影計劃」第四屆專業組的得獎作品。

由未成年演到做媽媽
電影《遺愛》講述15歲的Elisa(陳漢娜飾)戀上黑幫小混混文偉(胡子彤飾)，未婚懷孕誕下女兒迪詩(陶禧玲飾)，兩位在父母缺席下成長的年輕人，獨力撫養沒名分的女兒，敵不過殘酷的現實，最終釀成悲劇，被遺下的迪詩長大後亦因藏毒被捕。Hanna由學生演到結婚生女，為養育女兒越過底線做妓女，甚至殺人，她形容是意料之外的演技考驗，「起初我是演迪詩，為角色作準備的日子，導演突然叫我試演Elisa，考慮了很久，因為角色很難演，經歷人生很多階段，很擔心自己破壞了整套電影。」首次執導長片的馮智恆解釋，花了半年仍找不到合適的演員演Elisa，發現Hanna的氣質與外形也跟角色相似，索性邀請她試演，他大讚Hanna為角色貫注很多新元素。


遇上最難對手
憑《殺破狼·貪狼》獲提名金像獎最佳新演員的Hanna，自言不是學院派演員，獲導演信任才敢接受挑戰，「我為角色寫日記，嘗試以角色的身份生活，要讓自己沉進角色裡，那段日子很沉重，連發夢都在拍戲，被角色搞到精神錯亂，辛苦到沒法與其他人溝通！」導演點頭道：「她連我都避開！」至於最大挑戰，Hana與馮智恆異口同聲表示，「與小朋友拍戲！」Hanna認為，照顧下一代的母性是人的本質，即使未婚演母親也不算最難，最難是跟BB和小孩演對手戲，戲裡女兒由手抱成長到女童，小孩子難免在roll機時扭計，感覺就似既要控制一隻魔怪，同時又要投入角色，而且是別人的孩子，很怕弄傷他們。」導演不禁搖頭苦笑，「心理壓力很大，以後唔寫小朋友角色。」Hanna與胡子彤有不少親熱戲，但說到最深刻則是後段的激烈爭吵戲，「真係拍到幾沮喪，我自問仍不能做到收放自如，那場戲好緊要，需要很多能量，我每場戲都放盡，拍了一整天，整個人都無氣力，很沮喪很辛苦，好彩他們讓我瞓覺休息才回來補拍，小休後效果好多了。」

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陳漢娜自言演《遺愛》的Elisa搞到有點精神錯亂。

別放棄年輕人
《遺愛》是「首部劇情電影計劃」第四屆專業組的得獎作品，入選多個國際影展。故事以九七移民潮作背景，Elisa的父親失蹤、母親移民改嫁，被遺棄的Elisa亦被迫遺下女兒。劇本取材自真實案件，九十年代的年輕人悲劇，於廿一世紀繼續重演，馮智恆不無感觸，「我讀到一篇少女運毒被捕的新聞，當事人竟然多謝法官拘捕她，她到底經歷了怎樣的人生？嚴苛的懲罰怎會是她的救贖？」原來少女的父母未成年結婚，經常家嘈屋閉，母親誤殺丈夫入獄，遺下的孤女走入歧途，「殺人運毒固然不對，但成年人到底給年輕人怎樣的世界？老實講，這幾年的社會氣氛不太好，年輕人受到的不公平對待已很明顯。我記得電影在2019年頭開拍，當年有位14至15歲的智障學生，因拍打易拉架被一位內地女士拉著，後來警察來到，二話不說將他壓在地上，明眼人也看出他應該受保護，怎會受到如此對待？我覺得香港社會不停有類似事件發生。」戲裡演警察的鄭中基見證兩宗相隔20年的悲劇，遺憾沒有在適當時機扶上一把。馮智恆坦言，希望透過鄭中基在預告片中的對白「唔好再放棄佢哋(年輕人)」，喚起大家的反思與關注。


群體的無力與覺醒
電影圍繞成年人的袖手旁觀，27歲的Hanna自覺是被遺棄的一代嗎？「被遺棄不是墮落或自我放縱的理由，Elisa給我很多反思，媽媽放棄了她往外國，她如何搵錢養育女兒？是否一定要透過性交易？其實是個人選擇，上一輩說不可放棄年輕人，但我們這一輩亦不可放棄自己，Elisa雖以較極端的方式生存，做了很錯的事，但其實她從沒放棄自己。」問她可感到生不逢時？她認為時代不由人選，「幾年前已經歷過社會運動，年輕時亦經歷過沙士，我反而看到覺醒，當然會有無力感，這不只是個人，也是香港的群體經歷，每個年代都有各自需面對的問題，正因發生這麼多事情，更要堅持做正確的事，更珍惜每個機會。」馮智恆回想，電影於2019年4月煞青，戲裡人人戴口罩(2003年沙士)的情景，估不到竟在現實上演，兩年間經歷社會運動、疫情、關閉戲院等，「事件過了就過去，此刻很快過去，惟有想如何令將來更好，我們選擇嚴苛或是很有愛的社會？」即使未必能改變這世界，至少別讓世界改變自己。

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Hanna演母親角色，最難是與BB演對手戲。
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鄭中基演的警察遺憾沒有在適時伸出援手。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/跨越兩代遺孤故事-陳漢娜演到精神錯亂-導演馮智恆：別讓悲劇重演-271550
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