車太鉉談《警察課堂》再演警校教官

憑《我的野蠻女友》大紅的韓國男星車太鉉，近年維持一年拍一齣電影或電視劇，剛演完韓劇《警察課堂》的他，在劇中飾演從警20年的警校教官，這是他繼前作《法外搜查》後，再次飾演刑警角色。他坦言：「再次飾演警察令人喜憂參半。比起展現與前作的不同，這次在連續性方面下了很多功夫，想要演出在之前作品中沒能呈現的部分。」

與振榮擦出火花

車太鉉自言每次演刑警角色，都因動作戲吃了不少苦，但抓犯人的那場戲確實很刺激。談到劇集掀起話題，他說：「一切都是運氣，這全都歸功於振永、鄭秀晶等一起演出的同事們和劇組人員。」車太鉉和振榮在劇中演繹濃濃的兄弟情，他表示警校師生關係，對劇情發展起到舉足輕重的作用，因此他更注重與振榮的默契配合，對結果非常滿意。

最愛有共鳴劇本

問他演員生涯的轉捩點，他選擇《年輕人的陽地》、《我的野蠻女友》及《兩天一夜》。他說：「前兩部作品是我第一次擔綱領銜主演的電視劇和電影，為我的演員生涯鋪路。《兩天一夜》雖是綜藝節目，但給我帶來了許多精彩的經歷。」至於演員的人氣秘訣，車太鉉稱：「如何轉變形像，是我人生最大的苦惱，單憑一腔熱血，無法演好每一個角色，但如果遇到能讓觀眾產生共鳴的作品，我就會挑戰。」

車太鉉談《警察課堂》再演警校教官