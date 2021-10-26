軒公敲碗｜張敬軒搞綜藝節目 邀七仙羽吹水竟然獲贈新名

張敬軒將於年尾舉行演唱會，搞作多多的他日前預告下星期將會推出全新綜藝節目《軒公敲碗》。軒仔表示《軒公敲碗》原來全為「餓咗勁耐」的fans而做，「 因為之前一直有拍一個《天才遊童》嘅綜藝， 內容係會去香港以外嘅地方拍攝。但呢一、兩年因為疫情關係， 去香港以外地方拍攝都比較困難，《天才遊童》都暫停咗好一陣子， 冇得睇。所以為咗滿足fans嘅願望，就有咗呢輯《軒公敲碗》 嘅出現，而今次呢個綜藝全部都係喺香港拍攝。」

五集節目不同主題

預告片中，劇透了一連五集的節目內容及嘉賓，包括帶「大馬女神」 林明禎去食香港地道美食；孖「富貴KOL」雪姨去睇樓；同J Lou、Asha溜冰；微辣的「加蔥」食好西；請來梁祖堯、 強尼、七仙羽（七師傅）齊齊吹水。提到拍攝溜冰一集時， 軒仔自言小時候「踩冰好叻」，「但係好多年冇玩過啦， 年紀又有大起上嚟，骨都脆脆地，哈哈。」

七仙羽贈軒仔新名

另外，跟梁祖堯、 強尼及七師傅的一集名為《軒公不設防》，原來是要向前輩們致敬， 「樂壇文壇嘅大前輩霑叔（黃霑）、倪匡同蔡瀾以前有個節目叫《 今夜不設防》，內容好廣泛，風花雪月人生經歷乜都有， 所以都好想做番一個類似形式嘅清談節目向佢哋致敬， 所以就請咗啲好朋友嚟，同梁祖堯、強尼佢哋吹吓水、摸吓酒杯底。 」軒仔又笑說：「七師傅仲賜咗個名俾我，真係唔知好嬲定好笑。」