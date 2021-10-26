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軒公敲碗｜張敬軒搞綜藝節目 邀七仙羽吹水竟然獲贈新名
5 小時前
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軒公敲碗｜張敬軒搞綜藝節目 邀七仙羽吹水竟然獲贈新名
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張敬軒推出新節目。

張敬軒將於年尾舉行演唱會，搞作多多的他日前預告下星期將會推出全新綜藝節目《軒公敲碗》。軒仔表示《軒公敲碗》原來全為「餓咗勁耐」的fans而做，「因為之前一直有拍一個《天才遊童》嘅綜藝，內容係會去香港以外嘅地方拍攝。但呢一、兩年因為疫情關係，去香港以外地方拍攝都比較困難，《天才遊童》都暫停咗好一陣子，冇得睇。所以為咗滿足fans嘅願望，就有咗呢輯《軒公敲碗》嘅出現，而今次呢個綜藝全部都係喺香港拍攝。」

 

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與大馬女神林明禎食好西。

五集節目不同主題

預告片中，劇透了一連五集的節目內容及嘉賓，包括帶「大馬女神」林明禎去食香港地道美食；孖「富貴KOL」雪姨去睇樓；同J Lou、Asha溜冰；微辣的「加蔥」食好西；請來梁祖堯、強尼、七仙羽（七師傅）齊齊吹水。提到拍攝溜冰一集時，軒仔自言小時候「踩冰好叻」，「但係好多年冇玩過啦，年紀又有大起上嚟，骨都脆脆地，哈哈。」

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張敬軒以孖寶兄弟造型同J Lou、Asha溜冰。

七仙羽贈軒仔新名

另外，跟梁祖堯、強尼及七師傅的一集名為《軒公不設防》，原來是要向前輩們致敬，「樂壇文壇嘅大前輩霑叔（黃霑）、倪匡同蔡瀾以前有個節目叫《今夜不設防》，內容好廣泛，風花雪月人生經歷乜都有，所以都好想做番一個類似形式嘅清談節目向佢哋致敬，所以就請咗啲好朋友嚟，同梁祖堯、強尼佢哋吹吓水、摸吓酒杯底。」軒仔又笑說：「七師傅仲賜咗個名俾我，真係唔知好嬲定好笑。」

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《今夜不設防》新版《軒公不設防》。
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七仙羽贈了張敬軒一個新名。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/軒公敲碗｜張敬軒搞綜藝節目-邀七仙羽吹水竟然獲贈新名-290931
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