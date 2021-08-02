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辣妹Mel C暗示「碧咸嫂」回歸Spice Girls
1 小時前
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SpiceGirls碧咸Victoria英國女子組合
辣妹Mel C暗示「碧咸嫂」回歸Spice Girls
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辣妹成員左起Mel B、Mel C、Emma Bunton和Geri Halliwell。

90年代英國經典女子組合Spice Girls去年宣布重組，將舉行一連串活動，包括推出新專輯及巡迴演唱會。Spice Girls成員Mel C日前接受《People》電視頻道訪問時，暗示本來宣布不再參與Spice Girls活動的「碧咸嫂」Victoria，將會歸隊。Mel C表示：「我們一直進行重組後的工作，即將推出出道25周年的紀念專輯，我們一直為Victoria工作，她也有祝福我們順利。雖然Spice Girls目前只有4人，但我相信Victoria一定歸隊，大家耐心等待吧。」

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Victoria嫁給碧咸後，個人事業更成功。

史上最高銷量

1994年組成的Spice Girls，成員包括Emma Bunton、Geri Halliwell、Mel B、Mel C和Victoria，1996年推出首張單曲碟《Wannabe》，迅即登上37個國家的細碟榜冠軍。首張專輯《Spice》銷售逾2,300萬張，成為音樂史上單張專輯銷量最高的女子組合。Spice Girls於2000年宣布暫停活動，強調組合並未解散。直至2007年宣布復出，Victoria當時都有歸隊。組合之後再暫停活動，最近再搞重組，但Victoria已表明不會參與。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/辣妹mel-c暗示「碧咸嫂」歸隊-289895
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