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農夫預告明年3月出新歌 網民鬧爆︰原來你哋仲諗住唱歌？
1 小時前
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農夫C君陸永
農夫預告明年3月出新歌 網民鬧爆︰原來你哋仲諗住唱歌？
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近年農夫多在幕前演出。

組合農夫近年比較多幕前演出，其中C君現更成為J2台節目創意總監，早前他出席活動時表示出任電視台高職後，會減少幕前演出，但仍會繼續做音樂並希望明年可以舉行農夫20周年演唱會。

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農夫去年為電影《乜代宗師》包辦曲、詞，更與黃子華合唱。

無綫便是原罪

今日農夫的官方IG預告明年3月會有新歌發布，而農夫對上一次的作品已經是去年與吳浩康合作的《農民Remake》及為電影《乜代宗師》創作主題曲《上善若水》。過去農夫的作品唱盡社會百態，今次再有新作推出，理應令人期待，但沒料到網民留言鬧爆，相信與他們跟無綫合作有關。

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C君出任J2台節目創意總監。

一面倒負評

網民留言說︰「原來你地仲諗住唱歌？」、「Cctvb 不了」、「係TBB派台好啦」、「繼續做你哋嘅cctvb高層啦，學乜人唱返歌姐？」、「唔知仲以為你地已經將支咪放低⋯又話散播hip hop既種子 農夫去左邊？」、「背棄了理想，你們都可以」、「你地既歌有一半今日唱出黎都顯得特別諷刺」、「所以嘢都唔同哂啦…仲會睇到大家想睇嘅農夫咩」

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農夫IG預告明年出新歌。
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網民一面倒「不了」。
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網民對農夫反感應該出於「無綫」便是原罪。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/農夫預告明年3月出新歌-網民鬧爆︰原來你哋仲諗住唱歌？-292234
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