造美人｜被男友嫌棄花40萬整容 參賽者芷橋崩潰：教我點樣愛自己

由強尼、沈殷怡、練美娟擔任主持的ViuTV另類選美節目《造美人》於今晚首播，節目結合選美和真人騷，從16位參賽者中選出12位入圍，接受為期3個月的飲食調校、身體塑形訓練課程，部分佳麗更可自選在訓練期間參與醫學美容等相關療程，其間更有大大小小不同的活動、集宿和考驗。

首集共有7位參賽者登賽，逐一在評判面前展現愛美的決心，其中話題十足的1號參賽者芷橋透露，「呢幾年花係外表嘅費用高達30至40萬，當中包括join gym、箍牙、割雙眼皮及隆鼻。」被問到為甚麼整容 ? 芷橋指曾遇上性格很夾的男生，「但佢最後都唔要我，因為我唔夠靚、唔夠瘦，以前我讀大學已經俾人bully，我的外表和身材。到我返工，將私影相擺喺Social Media，又俾人笑我外表唔得，我要做到一個合格的女人，或者一個特別嘅女人，我真係需要更多努力去變靚，我先有資格成為一個女人。」大會為測試參賽者的心理質素，安排一班「Mean精」品評每位佳麗，芷橋慘被評為整容失敗、肚腩大、有妊娠紋，當被指「有自信」時，她在台上容然爆喊：「我真係好開心，有人話我有自信。」最後芷橋要留守等候區，情緒一度崩潰：「我都想堅強，我都想愛自己，可唔可以教我點樣可以愛自己，點解我要係女人，我唔想做女人呀！」

任職空姐的5號參賽者Georgia，自言皮膚不夠白，眼不夠大，鼻不高，「最唔滿意係自己個鼻，曾經因為唔滿意鼻型，去打透明質酸，因為溶解劑同第二支針撞咗，半邊鼻發炎，導致爛鼻，兩個月唔可以見人。」專業團隊就認為Georgia鼻子的問題唔算大，改造空間較少。不少網友指她樣貌不錯，毋須大執也屬靚女，Georgia與芷橋暫未能晉身，一齊留守等候區。

最後出場的參賽者6號OK 的傻大姐個性就令專業團隊哭笑不得，OK指:「我之前一直喺地盤返工，咁風吹雨打，日曬雨淋，搞到我塊面好多斑，想透過節目執返靚個人。」她又指自己唔知道自己參加咗選美節目，糊里糊塗就入了十六強，令全場大笑。專業團隊評論若果要OK變做美人，基本上等於要做一架穿梭機的工程。她與2號的Kathy、3號的AB、4號的Miko、一同晉身12強。