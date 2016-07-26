造美人｜Stella以0.4分險勝ICE奪冠 全能強尼做埋表演嘉賓

ViuTV另類選美真人騷《造美人》總決賽於昨晚(3/7)圓滿結束，8強佳麗經過3個月的訓練，猶如脫胎換骨。開宗名義是另類選美，各佳麗雖有傳統的穿泳衣環節，但也有選美節目罕見的鬥體能，以及與半裸男跳熱舞的項目。最後，由本身已是「突破完美大獎」得主的楊芷羚(Stella)以450.9分奪冠，而獲得「內在美人大獎」的嚴楚翹(Ice)以0.4分之差屈居第二。強尼除了夥拍沈殷怡和練美娟主持，還擔任評判和表演嘉賓，「全能強尼」絕非浪得虛名。

宣布冠軍的環節以淘汰方式進行，最後剩下Stella和Ice，兩人都視對方為最強的假想敵，惺惺相惜，Stella發表奪冠感言時，自言一直以為只會得第二名：「我從來冇諗過會拎第一，但係我諗起所有工作人員都跟我講，『Stella，你咁樣唔得，你要做就要做到最靚』，所以我今日喺呢個比賽，我選擇將最真心，最打開自己心扉，最放開嘅一面畀大家。希望大家都睇到內心好靚、個樣好靚，身形亦都好靚嘅Stella，多謝。」

ViuTV最強主持強尼包辦主持、評判和表演嘉賓三職，在眾美人伴舞下，唱出陳奕迅的《大開眼戒》和鄭欣宜的《女神》，再次贏得網民讚賞。

昨晚競逐冠軍的8位佳麗，除了獲獎的Stella和Ice，還有陳芊妤(Ann)、歐陽玉婷(Miko)、張育玲(Kathy)、劉兆汶(AB)、林珊妮(Shweta)、黎韋彤(Semi)，無論外貌與身形都有大改變，各人亦在分享改造後的感受，其中做健身教練的AB在第二次考驗營的活動受腳傷，仍堅時撐著拐杖出賽，相信史無前例的一次，亦志氣可嘉「雖然我唔能夠參與任何環節，好多人都覺得我係陪跑，我依家話畀你哋聽，我覺得自己係讓賽，期待我嘅表現啦﹗」

另外，Ann雖然沒有獲獎，但獲評判之一的前港姐冠軍葉翠翠大讚貌似黎姿，強尼亦表示：「昨天聽監製說她(Ann)似李嘉欣，你現在能夠做到，真係從外到內再到外，所以繼續搔首弄姿吧﹗」已為人妻的的Miko則在台上直呼「老公，我愛你」，多謝丈夫支持她參賽。