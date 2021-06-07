連環出PO為《睡到三點》平反 193︰唔鍾意嘅唔使留意我

ERROR成員193(郭嘉駿)早前推出新歌《睡到三點》，不少網民對歌曲有讚有彈，而彈的部份主要是認為193填詞很奇怪，但資深傳媒人兼填詞人方俊傑在本報專欄提到193「填得相當好」，又認為「太多人一旦看不明白便大力批評，將無知變成武器，便阻礙了很多可能性。」相信193「可能在不知不覺間為廣東歌帶來重大革命」。(相關連結︰https://bit.ly/3cht3Lt)

193在IG限時動態分享了方俊傑的文章，之後在限時動態寫道︰「接受唔到新事物，接受唔到新派歌詞，接受唔到新曲風，接受唔到autotune嘅質感，其實大可以返去睇流行經典幾十年，橫掂我嘅target audience都唔係老土保守怪」之後又再寫︰「順帶一提，其實睡到三點MV同串流平台版本係有些少分別，為咗配合返MV入面嘅意境，I will be alright呢句mixing上係唔同咗，不過藝術創作嘅嘢，明就明啦 #其實最藝術係MV嘅內容」。

不過，193似乎仍氣難消，在今日下午再次出PO寫道︰「最好笑係有啲人對號入座，又有啲人完全唔了解我就X噏，其實我由未出道已經係咁講嘢，一直有follow開我嘅人都應該知道，我冇諗過要因為呢啲『人生導師』而改變我嘅性格、言行舉止。唔鍾意嘅其實可以唔使留意我，花時間去留意一啲你哋認為值得嘅人仲好啦」。

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