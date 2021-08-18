連登踢爆莎比亞相愛9年老婆偷食 網民嘆《深夜綠文》小說成真

幾多對持續愛到幾多歲？連登網民於周一發帖，指自己一名朋友和老婆相愛9年，卻無意中發現對方偷食，甚至在外共築「愛巢」，有眼利網民發現慘戴綠帽的疑似是網絡作家莎比亞，而莎比亞隨後也在Facebook承認「承受不了這種傷害」，這件出軌事件意外地和他的著書《深夜綠文》有共通之處。

周一連登討論區有網民出帖指「兩個小學老師偷食」，其中女方為其拍拖9年後結婚半年的好友老婆，因看不過眼決定出帖踢爆兩名教師出軌。從該名網民上載的Whatsapp對話可見，女方以「handsome」、「靚仔小鮮肉」稱呼男方，兩人又在深井租了「愛巢」，女方更找了好朋友「夾口供」去酒店、實際上是約了第三者偷會。

莎比亞：真的承受不了

網民更在留言批評：「我個朋友賺到錢買樓俾哂首期淨落你名，諗住同你安穩過下半世，點解你個X女人仲要咁對佢？」眼利的網民於相中的人物及貓星人中發現，帖中女主角為網絡作家莎比亞的妻子，而莎比亞又在晚上於Facebook轉換黑色頭像，並發文指「我真的承受不了這種傷害，9年的幸福原來都是她的謊話。我很捨不得妳，但再見了老婆」。

連登網民：原來係真人真事

此帖文於連登討論區登上熱門話題，更有連登網網民於開頭懷疑是宣傳其著書，全因新作《深夜綠文II》的簡介中便寫上：「婚前出軌真的很可怕⋯⋯如常說我願意，還是當場反目？一輩子的誓言幻滅，以為最愛卻是虛偽。」單看介紹便似是莎比亞最近的寫照，連登網民亦留言指出書成真「真。深夜綠文」、「原來係真人真事，唔怪得寫得咁到肉」。亦有連登網民指要「推到學生家長都見到」，希望該兩名老師不要於學校遺害學生。

莎比亞曾成古巨基作曲靈感

莎比亞為香港的網絡愛情小說作家，他自2012年起在高登撰寫網絡潮文，分享自己的初戀愛情故事而興起。歌手古巨基前年推出歌曲《亂世情侶》，便找來莎比亞及當時的女友拍片宣傳，指其靈感來自莎比亞的文字「在這個時代做情侶談戀愛像在亂世裡面這麼艱難」。當時莎比亞指兩人是同學，一起做過交流生，回港後同居，前者曾在傳媒界工作，後來女友支持他全職作家追夢。莎比亞和現任老婆拍拖9年，今年3月30歲時，莎比亞便在IG發文公開婚訊。