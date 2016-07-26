姜濤@MIRROR｜連發14張IG訴心事 姜濤成比較的標籤變惡性循環：試以粉絲的愛治癒傷痕

近日忙於拍電影《K風暴》的姜濤，早前開了8分鐘「無聲直播」，加上近期見他出席公開場合時少了笑容，令姜糖們非常擔心偶像的情緒與壓力。昨晚他的新劇《超感應學園》首播，他於今日凌晨在社交平台連發14張以海旁為背景的限時動態，直接回應姜糖們的關心慰問，他透露晚上跟大海傾訴心情，同時亦交代拍戲沒有令他壓力大增，反而有助宣洩情緒。

自認待人態度有變

他寫著：「我知道，你們可能總是抱怨我在公開場合笑得比較少，我也不知道我從什麼時候開始變成這樣，開始變得害怕跟別人接觸，對身邊的工作人員似乎也沒有以前那麼有禮貌了。」

姜濤自我懷疑：沒有關心我的音樂？

身為偶像男團MIRROR人氣高企的成員，姜濤看著每天有各種關於自己的報道，感到不是味兒， 「新聞也總是報導一些有的沒的，似乎沒有人會關心我做的音樂，似乎我只是被比較的標籤，和隊友比較也好，和所有人比較也好，漸漸的我真的被這些影響了，我也開始對身邊人感到懷疑，對你們感到懷疑，惡性循環，因為對身邊人的不信任，態度自然也沒那麼好，我漸變得沒那麼愛笑了，公開的活動，也越來越害怕自己一個人。」

姜濤盼與粉絲互相治癒

幸好，藉著拍電影讓姜濤心情漸回復平靜，「可能因為真的能專心做一樣事情，讓我有時間和自己相處了，很多事情不是自己能控制的，那就做好自己能控制的，所以明天呢，我會給你們一個修理好的自己。」今天將出席品牌宣傳活動的姜濤，自言很少說肉麻的話，但也表示很期待與粉絲們見面，讓大家看到一個「已修理好」、面帶有笑容姜濤，最後他寫著：「你們透過我的歌治癒了傷痕，我以後也會試著用你們去治癒我的傷痕。」

姜濤暈倒｜連發14張IG訴心事 姜濤成比較的標籤變惡性循環：試以粉絲的愛治癒傷痕