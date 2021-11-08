連踩40小時冇瞓 Edan為「爵屎」鬧交撰長文

MIRROR成員呂爵安（Edan）人氣高企，工作浪接浪，近日自爆連踩40個鐘冇瞓覺。Edan 上月初推出新歌《My Apple Pie》，短短1個多月，MV在YouTube的點擊而衝破300萬，成績不俗。不過Edan昨日卻在IG限時動態因「爵屎」（粉絲暱稱）間的問題而撰下寫長文。

Edan留言謂：「這段日子周不時收到一些『爵屎』的dm（私訊），有對我的投訴，有對其他『爵屎』的投訴，可能大家在支持我的途中，經歷了一些不愉快的事情吧。但我只想說，對我來說，每一位爵屎都是我的Apple Pie，我亦希望我的粉絲也可以成為各自的Apple Pie，因為大家沿長途陪住我的同時，身邊Always By Your Side的就是其他的『爵屎』們。」

最後，Edan希望所有「爵屎」都會尊重別人及自己，做一個有禮貌有質素的粉絲，而他更答應大家會努力做好工作，並再說：「爵安還是那個爵安，沒有變過。」