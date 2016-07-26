逾13萬人加入關注組 花姐讚「老公」有愛︰女人可以貪心啲

Facebook這兩天出現的「我老婆嫁咗MIRROR導致婚姻破裂關注組」引來勁大迴響，至今已有逾13萬人加入，網民在關注組內分享夫妻間因MIRROR及ERROR而發生的事情，內容可說是「沒有誇張，只有更誇張」，就連MIRROR的經理人花姐亦有加入。

有不少網民在關注組得知花姐加入之後，向花姐提出建議，包括希望MIRROR可以做某些模型的代言人，亦有人公開要求花姐老公加入盡訴心中情。花姐今日陪同姜濤及柳應廷出席活動，她表示很久沒有這樣在社交平台追看帖文，看得非常開心，大讚關注組內的老公或男友很有愛，因為願意陪另一半看《大叔的愛》、打卡及搶演唱會飛，直言「我都好想老公可以陪我一齊做」。

她呼籲各位不要因為追星活動而分手，認為「女人可以貪心啲」，除了可以擁有一個男人，還可擁有MIRROR及ERROR，並著女士們要好好珍惜身旁的人︰「唔好做傻事，可以包容你，要珍惜，隔離嗰個實在太珍貴。」