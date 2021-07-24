遲來的感言｜ 炎明熹發表千字文 承諾日後做好每一個表演

16歲的炎明熹（Gigi)在《聲夢傳奇》以大熱姿態連奪3獎，成為三料冠軍。連日來Gigi忙於為東京奧運造勢，今日終於在IG上載千字文發表遲來的感言。

Gigi表示得獎那陣腦海一片空白 :「首先多謝TVB俾呢三個大獎我，當時我真的一片空白，我想講攞到獎並唔係我一個人嘅，攞到呢個獎我要多謝一班台前幕後嘅工作人員、導演、形象顧問Janae及她的團隊、髮型師、化妝師、跳舞老師、Johnny 團隊，還有我地既主理人李生、譚生，六位星級導師、森美老師，你哋一直看待我們這班聲夢學員好似仔女咁，我喺你哋身上學咗好多唱歌及以外嘅嘢。還有後來加入的張生，一樣對我地盡心盡力，能夠同到咁多位專業歌手合唱，我真的很難忘。」

其後，Gigi 更特別多謝音樂總監Johnny老師，為他們編很多好歌，彈琴彈到手指都受傷。並多謝14位戰友，陪她一齊成長。當然唔少得音樂老師高晨維，以及屋企人和粉絲，坦言大家的支持便是令她繼續奮鬥的動力。

最後，Gigi 表示：「用言語表達亦不是我擅長的，日後我會盡力做好每一個表演，用行動黎報答你哋對我既(嘅)支持。」