邀AK@MIRROR做嘉賓 太極貪佢有rock味

昨天太極樂隊將於8月7日至8日，假紅館舉行一連兩場《太極Rainbow After Rain演唱會》練歌綵排，結他手劉賢德（HiFi德）表示連環受傷，揨到左手指尾腫起來，原來日前按摩時被按摩師按傷左手手筋，其後再跣手被香水瓶打到同一隻手，由於接近開騷，令他擔心傷勢會影響演出，幸好正在康復中，雖然仍感到手痛，不過仍可彈結他。

提到今次請來人氣組合MIRROR的成員Anson Kong（AK）擔任演唱會的表演嘉賓，鄧建明（Joey）笑言今次是前、後輩的交流，又以罐頭午餐肉搭小鮮肉作比喻，大讚AK的歌曲《黑之呼吸》好聽，屆時會一起玩搖滾音樂，互唱大家的歌。

「HiFi德」劉賢德與低音吉他手盛旦華坦言練歌時特別念掛已故隊友唐奕聰（Gary Tong），HiFi德最驚上到台彈Gary作品時會爆喊。盛旦華同樣好掛住Gary，有時忘記歌曲音調，很想打電話給他問功課。