郭富城風騷出席活動 獲囡囡唱生日歌直呼好幸福

剛剛過了56歲生日的郭富城，今日出席銀行活動，他表示昨日(26日)在私人地方開派對食飯，囡囡更練定生日歌，城城坦言好冧︰「全家大細都好錫我，有咗家庭之後好大改變，我覺得好幸福！」他表示其生日願望是身體健康、事事順利、疫情盡快過去及世界和平。

有女萬事足

城城表示，早前拍攝《掃毒3》時意外整傷手，搞到流血流足半小時，問到此事有沒有嚇親太太，他說︰「以前無得分享，依家每次拍完都分享下，工作上開心都會分享。」他又提到囡囡會跟他一起跳《Baby Shark》，她們聽到他唱的歌時，因為認到是爸爸的聲音也會笑笑口，並對囡囡有藝術細胞大感開心。一臉幸福的城城，再次提到自己好高興有家庭生活，希望囡囡長大之後看他拍過的電影。

首演大賊感興奮

問到之後的工作安排，城城稱下月將會參與新導演的電影，與林家棟、任賢齊和梁仲恆等合作，在戲中扮演大賊，並會在香港著名景點廟街拍攝槍戰。問到城城今次有沒有減片酬演出，他說︰「一向都唔講片酬，最緊要劇本打動到我，我支持本土電影、新導演，而且今次要演未演過嘅大賊，造型好突破，自己好期待！」

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