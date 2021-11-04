郭富城驚喜捧場 讚《智齒》編、導、演、攝俱佳

由鄭保瑞執導，林家棟、劉雅瑟等主演的懸疑片《智齒》昨日廣邀業界人士觀賞特別場，與鄭保瑞多次在《西遊記》系列電影合作的郭富城(Aaron)更驚喜現身捧場，大讚《智齒》編、導、演、攝俱佳，獲Aaron加持的鄭保瑞形容，猶如為電影打下一針強心針。

鄭保瑞導技淋漓盡致

Aaron、鄭保瑞導演及家棟三人碰面後無所不談，喜孜孜地分享觀影後感。事後，Aaron於社交平台大力推薦《智齒》，他寫著，「電影拍得非常有張力和風格化，特別用黑白影像呈現，更帶出戲中悲情城市的滄涼！電影鏡頭運用很利落，攝影鄭兆強居功不少。《智齒》於編、導、演、攝俱佳，這也是鄭保瑞的導演功力展現得淋漓盡致的一部作品，值得入戲院大屏幕支持。」

家棟和劉雅瑟具爆發力

此外，他亦大讚林家棟和劉雅瑟的演出具爆發力，令人留下深刻印象，Aaron表示：「故事講述警察阿斬(家棟)對街童王桃（雅瑟）寄恨，對她一直報復式狙撃，其實迴向的傷害就是刺痛自己。家棟和雅瑟都把角色演得相當具爆發力。完全帶出『活著有時比死去更無能為力！』這個訊息。」當晚還有張叔平、文念中、游乃海、鄒凱光、陸劍青、陳詠燊、龍文康等捧場。