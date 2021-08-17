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都美竹27字回應吳亦凡被逮捕
16 小時前
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都美竹27字回應吳亦凡被逮捕
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昨晚北京市朝陽區公安局於微博帳戶「平安北京朝陽」公布，正式逮捕涉嫌強姦罪的吳亦凡，文中寫道：「北京市朝陽區人民檢察院經依法審查，對犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕。」有內地律師指，被逮捕要恢復自由身的機會幾乎是零。吳亦凡現時不能保釋，因強姦罪在中國是重罪，一般會被判3至10年有期徒刑，而姦淫未成年人士則需重罰，有機會被判10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。

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都美竹以短句回應吳亦凡被逮捕。

揭開吳亦凡酒桌選妃、誘姦未成年少女的網紅都美竹，於網上寫下27字，回應吳亦凡被逮捕一事：「終於/感謝朝陽公安/他們真的特別特別好/謝謝你們/我們都好好的。」網民均表示「罪人應得、大快人心」。

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吳媽媽昨日現身的照片，於百度網瘋傳。

網傳急售三豪宅套現1億人民幣

而吳亦凡的媽媽昨日被影到身在北京朝陽區，在公眾視線消失16天的吳媽媽，身穿黑服及戴著黑色口罩散步再，其間一直按著手機，神色凝重，之後乘車回吳亦凡的住宅。此外，網傳吳亦凡在朝陽區的3間豪宅，總值約1億人民幣，他性侵一事被揭發後，即搵業內人士估價，似有意套現現金回加拿大。

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有傳因抵受不住獄警頻繁地關心「吳籤」，吳亦凡曾以精神狀態為由申請保釋，可惜不獲批准。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/都美竹27字回應吳亦凡被逮捕-280696
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