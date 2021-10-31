鄧俊文愛重口味 爆謝影雪嘔完作賽更強勁

香港開電視烹飪節目《30分鐘大放餸》，請來為香港爭光的羽毛球混雙代表鄧俊文及謝影雪下廚，一同炮製兩款美食。鄧俊文帶來鄧家創意料理，XO醬雞軟骨配花甲，原來這是鄧俊文媽媽為愛吃花甲的兒子而自創的菜色。

吃白飯也要加飯素

運動員都有嚴格的飲食要求，俊文及影雪笑言，他們的「最愛」都違背了營養師的忠告，謝影雪表示：「自己十分喜歡吃火鍋及甜食，只會在比賽前後戒口。」又稱體能教練都勸她「食少些」。謝影雪透露，為了東京奧運，忍痛戒了3個月火鍋。鄧俊文直言，「營養師愈不建議的，他愈喜歡吃，煎炸、串燒、火鍋，所有重口味食物都是他的最愛，連平常在體院吃飯都要加飯素。」

比賽嘔吐被拍下

節目中，鄧俊文更大爆因美食而引致的比賽尷尬事，原來在19年的台灣羽毛球公開賽時，影雪因為台灣美食太吸引，賽前進食太多，結果於比賽途中嘔吐。謝影雪雖以毛巾掩蓋嘔吐，卻還是被拍攝了下來。而鄧俊文則笑言，「嘔吐完的謝影雪更落力比賽，表現更強勁，好似整個人減輕了，好醒神。」