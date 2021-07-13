Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
鄧詠雪 貓狗唔打交
28 分前
#Hashtags
寵物舞蹈員鄧詠雪
鄧詠雪 貓狗唔打交
news-images
Suetzi初時養毛毛對貓毛有敏感。
 news-images
毛毛是Suetzi朋友其中一隻貓B。
 news-images
鄧家兵跟毛毛感情很好。

舞蹈員出身的鄧詠雪(Suetzi)於17年曾贏得《國際潛水小姐》香港區冠軍，近年一直在海外接觸與潛水美人魚相關的工作，藉此宣揚海洋保育文化。Suetzi家中有一貓一狗，幸好牠們相處融合，一家三口生活得很愉快。撰文：畸豬

Suetzi愛貓叫周防毛毛，是布偶品種：「5歲毛毛仔性格獨立，不像一般的布偶貓，喜歡待留在有人的地方，而且不太黏人，加上毛毛很顧家，晚上會在門囗等齊人回家，才跳上我床一起睡，早上7點準時喵喵叫我起身，陪牠玩和餵食。」毛毛是Suetzi朋友的貓生下來，由於太多貓BB，她便領養一隻。


要喝新鮮水
Suetzi還養了狗狗都柏文，牠是4歲的男仔：「牠叫鄧家兵，同毛毛一起長大，牠們感情很好。兵仔好愛同毛毛玩，仲會用舌頭舔牠。但毛毛不太高興，因為留下好多口水。」兵仔有自己毛氈，每晚都要與毛氈同睡，好似小朋友咁。「如果你搶牠毛氈，牠會咬住不放。毛毛我行我素，愛家裡四處走，不會給陌生人抱。還有毛毛很愛我用手餵喝水，因為牠要喝新鮮水，會跑到水龍頭旁邊叫我過去餵牠，當自己是王子，我就是正宗的貓奴。」


對貓毛敏感
Suetzi初養毛毛時，才發現自己對貓毛敏感，開始有鼻敏感：「雖然鼻敏感很辛苦，打噴嚏眼睛又紅又痕，以為食藥可以控制，後來發現了天然營養補充可以舒緩鼻敏感，慢慢好轉了。我不會棄養貓咪，因為養牠是一個責任。」Suetzi指最初養毛毛時，爸爸極力反對，後來毛毛竟然很會討好爸爸，現在是爸爸最疼愛毛毛的人。

news-images
4歲都柏文仔鄧家兵。
 news-images
5歲布偶仔周防毛毛。
 news-images
毛毛每晚都要與Suetzi睡。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/鄧詠雪-貓狗唔打交-276123
#Hashtags
寵物舞蹈員鄧詠雪
Am730

《大叔的愛》演技躍進 Anson Lo感激彭秀慧 她打開我五官嘅感覺

Britney控告父親濫用監管

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
《大叔的愛》演技躍進 Anson Lo感激彭秀慧 她打開我五官嘅感覺
Am730
Am730
Britney控告父親濫用監管
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多