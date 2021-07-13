鄧詠雪 貓狗唔打交

舞蹈員出身的鄧詠雪(Suetzi)於17年曾贏得《國際潛水小姐》香港區冠軍，近年一直在海外接觸與潛水美人魚相關的工作，藉此宣揚海洋保育文化。Suetzi家中有一貓一狗，幸好牠們相處融合，一家三口生活得很愉快。撰文：畸豬

Suetzi愛貓叫周防毛毛，是布偶品種：「5歲毛毛仔性格獨立，不像一般的布偶貓，喜歡待留在有人的地方，而且不太黏人，加上毛毛很顧家，晚上會在門囗等齊人回家，才跳上我床一起睡，早上7點準時喵喵叫我起身，陪牠玩和餵食。」毛毛是Suetzi朋友的貓生下來，由於太多貓BB，她便領養一隻。



要喝新鮮水

Suetzi還養了狗狗都柏文，牠是4歲的男仔：「牠叫鄧家兵，同毛毛一起長大，牠們感情很好。兵仔好愛同毛毛玩，仲會用舌頭舔牠。但毛毛不太高興，因為留下好多口水。」兵仔有自己毛氈，每晚都要與毛氈同睡，好似小朋友咁。「如果你搶牠毛氈，牠會咬住不放。毛毛我行我素，愛家裡四處走，不會給陌生人抱。還有毛毛很愛我用手餵喝水，因為牠要喝新鮮水，會跑到水龍頭旁邊叫我過去餵牠，當自己是王子，我就是正宗的貓奴。」



對貓毛敏感

Suetzi初養毛毛時，才發現自己對貓毛敏感，開始有鼻敏感：「雖然鼻敏感很辛苦，打噴嚏眼睛又紅又痕，以為食藥可以控制，後來發現了天然營養補充可以舒緩鼻敏感，慢慢好轉了。我不會棄養貓咪，因為養牠是一個責任。」Suetzi指最初養毛毛時，爸爸極力反對，後來毛毛竟然很會討好爸爸，現在是爸爸最疼愛毛毛的人。