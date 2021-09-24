鄭中基《無賴》後隔16年再執導拍MV

鄭中基（Ronald）早前執導新歌《我們》MV ，這首新歌是繼鄭中基2005年大熱金曲《無賴》後，再次執導和拍攝的MV。相隔16年，Ronald說，很想念做導演的感覺：「當你有首歌時，就想有影像，令歌曲更豐富，讓觀眾知道你的心情和故事！」

MV以「攝影」和「菲林」故事為主，Ronald想拍出菲林由白色相紙顯出影像的過程，所以要在只能有微弱紅光的黑房內拍攝，令拍攝難度增加。

此外，Ronald又動用了3部古董相機作陳設，當中兩部是導演劉偉強送贈的︰「其中一部是影相機，一個黑色盒子，用來曝光影相；另一部是超八攝影機，那時真的很厲害，要上鏈再撳掣拍攝。劉偉強曾問我有沒有用他送的相機，這次我終於用了，但用來給別人拍攝，哈哈﹗」

MV拍攝地點是有超過80年歷史的舊式影樓 - 善美影室。影樓老闆林國盛更參與MV演出，他說︰「今次MV很有創意，把這裏影菲林相的過程很細緻地拍出來，讓大家知道怎樣去操作一張菲林。」舊式影樓在香港愈來愈少， 善美影室去年幾乎結業，老闆林國盛透露︰「地產跟我們說，有8成人簽名的話，這裏就要強行拍賣，幸好只有7成，夠人簽名的話就真的會變成歷史的影相舖了。」Ronald說：「今次和老闆拍攝很開心，我初認識老闆時已知道他有很多故事和拍攝秘技，今次選擇回來拍攝，又再和他再熟絡些，我們現在簡直是死黨一樣！」

Ronald相隔16年再執導拍MV，他解釋《我們》內容是紀念他已過身的奶媽︰「我每次開演唱會，奶媽都會來看。2019年新年，我開演唱會時，已過百歲的她也有來看。可惜，她在今年年初的Drive In演唱會前去世了，很突然，剛巧當時疫情嚴重，我們不能探訪，她一個人孤獨地在醫院，看不到、聽不到，很可憐。」因為這件事，Ronald自覺身邊的事可以發生得很快︰「以前覺得『今日唔知聽日事』很老土，但現在真的發生了，所以想送這首歌給她，還有提醒大家要珍惜眼前人！」