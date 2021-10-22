鄭中基大爆當年《無賴》被迫改歌詞：由嗰時開始我就唔妥TVB

鄭中基（Ronald）當年憑《無賴》一曲唱到街知巷聞，更橫掃樂壇頒獎禮多個獎項。日前，Ronald在其YouTube頻道「機動電視台RTV」大爆當年為拍《無賴》MV而唔妥無綫，甚至拒絕再現身TVB。

Ronald 表示：「多數我唔記得嗰啲，都係以前《勁歌》拍㗎，TVB要自己Version，所以我哋通常統一咗佢，無謂拍多個MV﹗」接著，Ronald就大爆指《無賴》被無綫要求改歌詞：「就係《無賴》有句歌詞一定要我改咗先可以參加《勁歌金曲》，句歌詞本來就係『曾話過要戒煙，但講了就算』，唔知點解唔畀我講戒煙，我就特登要入錄音室錄過另外一句『曾話過要儲錢，但講了就算』，才可以拍個MV﹗」

事隔多年，Ronald 重提此事仍然非常勞氣：「就喺呢個時候我開始嬲TVB，而我嬲TVB之餘，我嬲埋我公司，點樣可以一個artist嘅歌，為咗一個電視台而去改兩隻歌詞，淨係for佢？ 但嗰陣就算啦，係因為公司問題啦﹗就由嗰時開始我就唔妥TVB到而家，咁多年嚟你哋冇再見我喺TVB出現過﹗等如你話Michael Jackson 嚟，我唔鍾意你隻歌叫《Billie jean》喎，淨係可以叫《攞嚟賤》，咁人哋會唔會踩你先？ 」

《無賴》有兩個版本謎底終於解開，不過有網民就為無綫解釋，表示因電視台受規管，所以不能出現「煙酒」等字眼﹗而亦有人反問Ronald 拒絕亮相無綫節目，是否只說音樂節目，未計綜藝節目《美女廚房》呢？確實，近年Ronald 只頻頻亮相ViuTV ，包括《Chill Club》宣傳新歌及劇集《暖男爸爸》等。