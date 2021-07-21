鄭爽逃稅罰3.6億 發長文道歉

繼范冰冰2018年因涉嫌逃稅遭罰款10億港元後，另一內地女星鄭爽步其後塵，同樣因涉及「陰陽合同」及逃稅，共罰款約3.6億港幣。

鄭爽自去年與舊愛張恒分手後，不但遭對方爆出在美國找代母生子並棄養，今年4月，張恒更爆出，鄭爽在內地劇《倩女幽魂》涉及「陰陽合同」，片酬帳面收約5,768萬港元，實收約1.9億港元。

鄭爽多部影視作品全被下架，在上海市稅務局第一稽查局展開調查後，已查明鄭爽於2019年至2020年未依法申報個人收入約2.3 億港元，偷稅約5,440萬港元，其他少繳稅款約3,187萬港元，依法對她追繳稅款、加收滯納金並處罰款共約3.6億港元。

昨日（27日）鄭爽發長文道歉文承諾按時補繳稅款，直言「我非常地後悔和愧疚」，並表示「我接受這一決定並承諾將克服一切困難按時補繳稅款、繳納罰款。」最後表示已吸取教訓，會嚴遵守法律:「這次的教訓將會是我一生長鳴的警鐘，告誡我必須時刻審視我自己，不僅做一名遵紀守法的公民，更要用更高的要求約束自己。我不會推卸責任，自己犯的錯就勇於面對，望大家能繼續監督我、鞭策我！」