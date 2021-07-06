鄭秀文鍾意刮痧放鬆

汪明荃、鄭秀文(Sammi)、吳雨霏(Kary)及徐濠縈等，前晚出席Gucci的早秋系列發布會，久未露面的她笑說：「好耐冇對住咁多部相機。」Sammi指這次出席公開活動，亦預示了她的回歸，「下個月我有新歌推出，公司今次重本製作，MV已經拍攝完畢。」



8月19日生日的Sammi表示，正計劃一些活動與歌迷互動見面。近日她在社交網站分享一張背部刮痧後的相片，她說：「自己好耐以前開始，身體感覺攰就會去刮痧，我一直好相信呢個方法可以放鬆身體。」



吳雨霏指鄧麗欣分手心情尚好

近日鄧麗欣(Stephy)與台灣男星邱勝翊結束3年異地戀，與Stephy感情要好的Kary表示，對方心情尚好，作為閨密她會好好陪伴Stephy。對於有不少歌迷都期待Kary重返舞台，她說：「暫時未有計劃，雖然我都好懷念唱歌，目前都係以家庭為重，一步一步嚟啦。」提到有報道指她將擔任《全民造星IV》導師，她表示有看過報道，「未同ViuTV接觸，不過對擔任導師工作有興趣。」