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重著中學校裙拍MV ｜欣宜自爆兒時好反叛 為一杯珍珠奶茶走堂
1 小時前
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鄭欣宜
重著中學校裙拍MV ｜欣宜自爆兒時好反叛 為一杯珍珠奶茶走堂
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欣宜著返中學時嘅校裙，發現條裙真係好短，自覺細個真係好跩。

近日，Joyce鄭欣宜再推跳唱快歌《罰你》，是一首不願受束縛的反叛歌，同時亦是Joyce的內心寫照。「《罰你》呢首歌係可以反映我『叛逆寶寶』嘅一面，哈哈，其實由細到大都好多人同我講『你唔可以咁、你咁樣唔得』我曾經試過好努力聽佢哋、跟佢哋嘅指導去成長、去發展，但到後尾發現，其實未必要聽佢哋話，跟返覺得適合自己嘅模式去做一件事原來更加好，所以呢首歌有少少反映到鄭欣宜自己嘅成長。」 

Joyce邀請三位特別嘉賓參與《罰你》MV拍攝。分別有梁祖堯、邵美君、以及湯駿業，他們飾演Joyce 人生不同階段的訓導主任，更以不同方式輪流虐待Joyce。

飾演惡魔廚師的梁祖堯覺得拍攝相當好玩：「導演叫我發惡鬧人，因為唔知鬧乜，我唯有不斷講恭喜發財、恭喜發財，而家把聲都沙沙哋！」

至於邵美君則飾演Joyce的無理上司，並坦言不捨得破口大罵Joyce。而飾演班主任的湯駿業，見到無心向學的Joyce在試卷上畫公仔，嬲到攞起木間尺打Joyce手板。原本湯駿業埋位前還搞笑說「好enjoy打Joyce」，但當他「手起尺落」時聽到「啪」一聲，嚇得馬上縮手，反而Joyce示意他繼續打，湯駿業才狠下心詳。

Joyce 表示: 「要同大家講聲唔好意思，三十幾歲人仲扮學生，同埋呢條裙，真係我讀中學時嘅校服裙，我着咗上身先發現條裙咁鬼短，我而家已經拉低咗，細個真係好跩，走堂去飲珍珠奶茶，有咩咁好飲呢？為咗3.5加紙嘅一杯珍珠奶茶走堂，不過小朋友記得唔好學呀，呢個係反面教材嚟㗎！」

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MV 中分別邀請了梁祖堯、邵美君、及湯駿業參演。
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 梁祖堯飾演惡魔廚師，要瘋狂鬧欣宜。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/重著中學校裙拍mv-｜欣宜自爆兒時好反叛-為一杯珍珠奶茶走堂-279944
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