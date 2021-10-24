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重返荷李活 吳宇森執導無對白動作片
3 小時前
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重返荷李活 吳宇森執導無對白動作片
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吳字森曾與湯告魯斯合作過《職業特工隊2》。

相隔10多年，香港導演吳宇森重返荷李活執導。據網站Deadline報道，吳宇森將執導動作片《Silent Night》，由男星Joel Kinnaman主演，講述一位父親因兒子離世，於是硬闖黑社會巢穴為子報仇。《Silent Night》是一齣沒有對白的動作片，吳宇森再執導演筒，令人期待。報道又指，《Silent Night》已確定有片商投資，吳宇森亦已著手籌備，但暫時未知何時開拍。

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Joel與瑪歌羅比合演《自殺特攻》。

男主角曾演《自殺特攻》

吳宇森於1993年首次踏足荷李活，執導由動作演員尚格雲頓(Jean-Claude VanDamme)主演的《終極標靶》(Hard Target)。1997年的《奪面雙雄》(Face Off)，由兩大巨星尊特拉華達(John Travolta)與尼古拉斯基治(Nicolas Cage)主演，票房大收，絕對是吳宇森在荷李活最成功的作品。之後湯告魯斯邀請他合作《職業特工隊2》(Mission：Impossible 2)，然而成績一般。

《Silent Night》男星Joel Kinnaman的演藝生涯，主要演出也是動作片，曾參演2016年DC超英片《自殺特攻：超能暴隊》(Suicide Squad)，飾演Rich Flag一角。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/重返荷李活-吳宇森執導無對白動作片-290878
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