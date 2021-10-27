野外步出2｜《造星》關嘉敏月薪試過得8毫子 喊晒口自覺愧對母親

關嘉敏憑住參加ViuTV的《全民造星III》而為人所認識，但她最後與邵氏簽約，隨即被網民圍插「忘本」、「反骨」，令她非常傷心，覺得自己的努力被抹煞。日前無綫J2台播出的《野外步出2》，她與奶仔(方紹聰)行大嶼山的石澗時，二人傾訴心事，更一度眼濕濕自覺愧對家人。

瞞住家人入行

關嘉敏表示，5年前瞞住家人簽約，並與另外4位女仔組成跳唱組合Bingo。她稱當年是先斬後奏，非常任性地簽約，關媽媽知道後非常生氣︰「佢話『有冇搞錯呀？都冇經我同意！雖然你過18歲，但呢件事可大可小！』之後我同佢講得啦，呢條路係我揀，我會做好佢，唔會令你失望。但係過咗5年之後，我依然令佢失望。」

人工唔過1蚊

關嘉敏又表示，很害怕屋企人見到她的糧單，初入行時，因為收入需要與其他成員平分，試過收到8毫子人工。她哽咽說︰「嗰張糧單俾媽咪見到，我就笑笑口話有冇搞錯呀！得8毫子。佢嗰晚都瞓唔好，之後仲問我夠唔夠錢用。我就硬撐、死頂！佢愈擔心，我覺得愈對佢唔住，我都想做出成績但做唔到，依然令佢失望。」

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