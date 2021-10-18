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金宣虎逼女友墮胎 累《海岸村》宣傳活動取消
4 小時前
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《海岸村恰恰恰》SALT娛樂金宣虎
金宣虎逼女友墮胎 累《海岸村》宣傳活動取消
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金宣虎與申敏兒在《海岸村恰恰恰》演一對。

韓國35歲男演員金宣虎(有譯：金善浩)，近日捲入教唆前女友墮胎醜聞，其經理人公司SALT娛樂就事件發出聲明，表示正在了解事實關係，對未能及時發表立場致歉。而金宣虎有份演出的Netflix劇集《海岸村恰恰恰》全組演員，均取消所有活動採訪，正正是一粒老鼠屎壞了一鍋粥。

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金宣虎的暖男形象深入民心。

借廣告代言慫恿女友墮胎

據悉，以暖男形象活躍於幕前的金宣虎，周日(17日)被一名自稱是演員K某前女友的網友爆料，稱去年7月告知K演員懷孕的消息，但K演員以代言廣告違約賠款為藉口，撒謊慫恿這位女網友墮胎。K演員更承諾兩年會與她結婚，但女網友在墮胎後，K演員改口要分手，兩人戀情在4個月前結束。

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慫恿女友墮胎事件爆出，金宣虎迅即形象破產。

經理人公司沒有回覆

網民根據女網友的文章內容，推測K演員就是金宣虎，韓國傳媒就此事向SALT娛樂查詢，但一直得不到回覆。而金宣虎主演的熱播劇集《海岸村恰恰恰》早前播出，幕前一眾演員原計劃明天(20日)接受傳媒採訪，但有關日程因女網友爆料被取消。

 

金宣虎逼女友墮胎 累《海岸村》祝節記招取消

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/金宣虎逼女友墮胎-累《海岸村》祝節記招取消-289253
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