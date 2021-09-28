金馬獎｜《濁水漂流》掃12項提名 吳鎮宇林嘉欣入圍爭影帝影后

第58屆金馬獎今日公布入圍名單，由李駿碩執導改編真人真事的《濁水漂流》獲12項提名包括最佳男主角、最佳劇情片、最佳導演、男女配角等獎項，成為入圍大贏家。導演李駿碩對於電影獲12項提名感意外，他多謝台前幕後團隊和電影公司，他表示，「金馬獎在我心目中尤其重要。我特別高興柯煒林、黃衍仁同梁銘佳都有入圍，佢地同我一樣比較新入行。」

讓香港電影受關注

其中曾憑《鎗火》(1999年)獲封金馬影帝的吳鎮宇，今屆再以《濁水漂流》角逐最佳男主角，他表示：「多謝大家嘅恭賀，好開心能夠入圍，亦都恭喜《濁水漂流》各位入選名單的朋友， 大家都係一齊出了一分力，一齊都有付出，希望大家都會有獎！」李麗珍對於憑此片獲提名最佳女配角提名感開心，她表示，「拍攝呢部電影的時候，就好似做功課一樣，希望可以合格之餘仲可以攞高分，知道自己演出嘅電影可以喺其他地方認同，依個滿足感已經勝過一切！」

謝君豪繼24年前憑《南海十三郎》封金馬影帝後，今次再次入圍角逐男配角獎，「我演技有進步唔敢講，起碼證明冇退步啦哈哈。我個人當然有信心，同時希望《濁水》其他台前幕後的工作人員都可以獲得好的成績，讓大家關注同認識我們的香港電影。」

至於首次獲金馬獎提名的新晉演員柯煒林，與同片的前輩謝君豪雙雙角逐男配角獎，他表示，「木仔呢個角色對我好重要，我自己都好喜歡呢個角色，同團隊合作亦好開心。入圍金馬獎係對於我呢幾年嘅演員生涯一個好大嘅肯定。多謝咁多位一直支持香港電影的觀眾。

林嘉欣憑《美國女孩》爭影后

女主角方面，林嘉欣以《美國女孩》獲提名最佳女主角，與同片的方郁婷角逐影后， 林嘉欣表示：「好多謝《美國女孩》團隊，因為有咁好嘅團隊才有咁好嘅消息。好開心入圍，好多謝和感恩。恭喜我在戲裡面的女兒芳儀(方郁婷)，非常非常非常感動！非常謝謝《美國女孩》前前後後整個團隊。沒有他們就沒有機會今天收到這麼好的消息。謝謝！」此外，陳果與林紀陶亦憑《鬼同你住》獲提名最佳原創劇本獎。

第58屆金馬獎部分入圍名單：

最佳劇情長片

《緝魂》

《瀑布》

《濁水漂流》

《美國女孩》

《月老》

最佳導演

《緝魂》程偉豪

《花果飄零》羅卓瑤

《瀑布》鍾孟宏

《濁水漂流》李駿碩

《青春弒戀Moneyboys》何蔚庭、胡至欣

最佳男主角

《角頭－浪流連》鄭人碩

《緝魂》張震

《當男人戀愛時》邱澤

《濁水漂流》吳鎮宇

《金錢男孩Moneyboys》柯震東

最佳女主角

《修行》陳湘琪

《瀑布》賈靜雯

《瀑布》王淨

《美國女孩》林嘉欣

《美國女孩》方郁婷

最佳男配角

《角頭－浪流連》龍劭華

《詭扯》劉冠廷

《濁水漂流》謝君豪

《濁水漂流》柯煒林

《月老》馬志翔

最佳女配角

《當男人戀愛時》鍾欣凌

《濁水漂流》李麗珍

《青春弒戀》陳庭妮

《該死的阿修羅》王渝萱

《不想一個人》温貞菱

最佳新演員

《我沒有談那場戀愛》艾怡良

《兜兜風》林鉅

《青春弒戀》李沐

《美國女孩》方郁婷

《該死的阿修羅》潘綱大

最佳原創劇本

《高山上的熱氣球》柯淑卿

《瀑布》鍾孟宏、張耀升

《美國女孩》阮鳳儀、李冰

《該死的阿修羅》樓一安、陳芯宜

《鬼同你住》陳果、林紀陶

最佳改編劇本

《緝魂》程偉豪、金百倫、陳彥齊

《詭扯》林宇辰、許富翔、歐力福

《修行》錢翔

《濁水漂流》李駿碩

《月老》九把刀

最佳造型設計

《緝魂》葉竹真、蕭百宸、劉顯嘉

《詭扯》宋冠儀

《瀑布》許力文

《濁水漂流》潘燚森

《月老》林欣宜、蕭百宸、劉顯嘉

最佳原創電影音樂

《聽見歌 再唱》陳建騏、羅恩妮

《我沒有談的那場戀愛》李英宏

《瀑布》盧律銘

《濁水漂流》黃衍仁

《月老》侯志堅

最佳原創電影歌曲

《我沒有談的那場戀愛》艾怡良《我這個人》

《當男人戀愛時》茄子蛋《愛情你比我想的閣較偉大》

《濁水漂流》黃衍仁《濁水漂流》

《月老》韋禮安《如果可以》

《鬼同你住》Jan Curious《逐個逐個》