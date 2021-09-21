林鍾大戰│鍾培生支票收到手！林作唔介意為錢再上擂台

林作與裕美昨日出席活動，他表示上周一(20日)已收到鍾培生的一百萬支票，扣除賽門票後收到$943,440的期票，他的秘書已入票，相信今日會收到錢。他於中秋節當晚設宴多謝向柏榮師傅的團隊，同時上一張8萬8千8百元的期票予師傅。

林作表示會把這些錢儲起買保險，及請裕美食飯。裕美表示這段時間充當司機，令她要倒貼油錢，埋怨對方孤寒。問到為何裕美仍願意與林作拍拖，林作即謂︰「係我跟佢，佢好旺夫，搵錢又多過我，物質完全唔缺。」他續指若價錢適合不介意再上擂台，如果有人贊助裕美打他，價錢合適的話可以跪在地上讓裕美任打也沒所謂。

林作面上仍有瘀傷，他指主要是擦傷和肌肉酸痛，現時已好得七七八八，所以沒有打算看醫生，裕美則指男友的唇傷極速痊癒令她大感意外。對於賽前有疑似她的不雅片流出，裕美否認是片中人，並認為片段在林作上擂台前才流出，認為有人搞事。林作則對女友百分百信任，表示不會看那條疑似片段︰「成日有得睇裕美，冇興趣！」