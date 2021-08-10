鍾培生斥林作搞小動作 拍片回應避戰李俊亨

林作與鍾培生的百萬擂台戰於下月舉行，日前林作在社交平台上載了一條長約1分40秒的片段，見到帝鋒金融集團董事總經理的李俊亨(Henry)與鍾培生對質。Henry在片中指之前鍾培生向他挑機，批評對方不尊重他們的教練團隊及香港泰拳拳后曾海蘭。鍾培生反問說︰「你俾幾錢同我打呀？」又一度爆粗還擊。

據了解，鍾培生於5月觀看林作的處男擂台戰，並在IG向林作的教練，亦即香港散打冠軍Henry挑機，表示可以擊倒對方。Henry與鍾培生同場，對方隨即上前應約，但鍾培生就稱︰「我點解要同你打，你係No one，我夠話可以k.o晒呢度啲人，冇嘢架！」

其後鍾培生拍片回應，並留言說︰「林作，唔好咁多小動作啦，仲有幾個禮拜咋， 加油。」他在片中表示當時到向師傅的拳館拍攝，之後Henry便出現向他挑機，並指林作上載的片段剪頭剪尾，有誤導之嫌。他又指Henry是「no body」所以不會跟對方打擂台，又指對方已經狙擊他多個月，指Henry借他的名義抽水，令他的YouTube片段多些點擊︰「自從我拍咗片之後，好多人都喺呢件事都分一杯曝光嘅羹。」

他又指私下收到不少邀請，當中包括有網絡紅人龍心，健身教練，甚至是奧運拳擊高手。他說︰「你要挑戰我，好似我挑戰林作咁，都可以有個offer，我會offer一百萬。如果你有其他曝光、著數，我都會考慮……如果係好勁，我都會同佢哋打，但究竟同邊個打，係我決定。個個同我打，我咪好唔得閒！」最後他向林作呼籲︰「佢幾叻炒作，件事都上咗新聞，我都想勸下林作，好好練習、專注番件事……希望9月18日同你有個精彩比賽，而你係以最好狀態上台，到時我會出盡全力揼你！」