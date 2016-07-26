鏡粉捱11度冷鋒昂坪市集等通宵 姜濤花姐感擔心籲注意安全

每年商台舉辦的叱咤樂壇頒獎禮是樂壇盛事，今年的頒獎禮將於亞洲國際博覽館舉行。今日將於下午4時在昂坪市集舉行舉行記者會，屆時多位歌手樂隊如張敬軒、謝安琪、許廷鏗、林家謙、Dear Jane、CAllStar等都會出席，其中包括人氣組合MIRROR及ERROR。雖然天文台已預測午夜過後冷鋒來襲，為睹偶像一面，不少鏡粉昨日已前往昂坪市集霸頭位，抵冷留守通宵，昂坪於凌晨的氣溫下降至15度，今早更錄得最低11.1度。姜濤今早在IG限時動態轉載粉絲冒風雨留守的影片，連環出Po，寫道「看到某些粉絲的影片，真的讓我很擔心，不次這種天氣真的不要勉強，我們希望見到大家，但我們更希望大家平平安安的！」、「我的天……不同群組的粉絲們希望大家能互相照顧一下，早上起來看到這個影片已經睡不著了……」、「如果有不舒服的趕緊給我回家！」

花姐關注粉絲安全

商台昨晚在facebook已提醒fans小心保暖：「小編溫馨提示，今晚天氣可能會轉涼，特別喺昂坪市集都會幾凍，大家記住要著多件衫，小心保暖，唔好凍親呀！」不過，昨夜仍有逾百名鏡粉和「404」(ERROR粉絲)於昂平市集通宵留守，由於晚上曾經落雨，花姐於凌晨在IG限時動態連環出po呼籲，「多謝你們支持MIRROR，但你們也要小心，不要讓我擔心，PLEASE！」及「原來還有ERROR fans也在山上，你們要立刻搵安全地方休息，PLEASE！」據天氣資訊中心轉載的影片，粉絲們在最大風期間，在室內地方暫避。

鏡粉捱11度冷鋒昂坪市集等通宵 花姐深夜出Po：不要讓我擔心