鏡粉鬧爆｜ MIRROR 6子12月開騷 主辦公布「天價」消費門檻 最少20萬換2張飛

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）、及柳應廷（Jer）將於12月合體開騷，由於是次音樂會門票不設公開發售，歌迷要睇騷就憑消費儲分換飛。

主辦單位昨天在社交平台公布3個換飛方法，第1個是要在指定期間內消費現金淨額每滿100元港幣，便可在獲得一次抽獎機會，得獎者可以獲得入場及綵排門票，和限量版海報各2張，獎品共50份。

第2個換飛計劃，除了有入場門票及限量版海報外，更可以進入後台跟6子合照，但參加方法先要在指定期間內憑100,000積分兌換。這個方法一出即被「鏡粉」喪鬧，因為每消費10元港幣才可獲得1積分，如果要獲得100,000積分，即是要消費100萬港元，天價換飛，真係誇張過幫襯黃牛黨。

主辦單位表示亦可用合作伙伴消費，以2蚊消費換取1積分的方法換飛，入場門檻最少要20萬元，消費方式絕非人人都可以負擔得到。