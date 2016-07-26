門票炒逾2萬蚊！MIRROR六子開騷 姜濤Jer都有份

一直有傳MIRROR將於年底在紅館開騷，事後遭經理人花姐否認。不過，鏡粉不用失望，12月7日在會展舉行的《網上行夢想系MOOV LIVE Music On The Road》，繼早前宣布有MIRROR的盧瀚霆(Anson Lo)、陳卓賢(Ian)、呂爵安(Edan)及江𤒹生（Anson Kong，AK）之外，大會今日公開演唱會完整陣容及海報，原來姜濤及柳應廷(Jer)有份！

為配合演唱會主題，MIRROR六子以輕裝上陣，齊齊與旅行車拍攝，充滿健康活力。由於今次個唱不設公開發售，要入場看演唱會的鏡粉，必須參與主辦方的上網計劃。有網民看中機會，跟主辦方簽約後隨即把門票放至網上平台出售，叫價由$5000至$2,3000！有賣家更坦言叫價高是因為包含了他們簽約計劃費用，所以是「非常抵買」，更著有興趣的鏡粉不要要求減價。

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