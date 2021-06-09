開心大綜藝｜袁偉豪自認情緒差 拎完星馬雙料視帝霉足兩年

有份參演《刑偵日記》的王浩信、袁偉豪、黃智雯等昨日到《開心大綜藝》宣傳，他們接受林盛斌(Bob)及江美儀主持的《Mean Talk》環節訪問。首條題目問到他們在拍攝時遇到大細超的待遇，王浩信稱有一位姓氏是英文字母W字頭的男藝人，只愛跟女仔玩，但跟他對話時卻被敷衍對待。

袁偉豪抽到的問題是「劇中邊位你『最唔想再合作』？」他的答案是好拍檔黃智雯。他解釋︰「佢唔乞人憎，戲都好好，對同事都好好，同佢合作都唔錯。不過，早兩年同佢拎咗嗰啲乜嘢雙料視帝視后（新加坡、馬來西亞頒獎禮）之後唔得，呢兩年冇嘢做，環境好差！」之後江美儀及黃智雯指他娶了個好老婆，袁偉豪聞言謂︰「其實個個都以為我結咗婚唔使做嘛！我唔做，咁我坐喺度做乜嘢？真係同你Mean Talk咩？」

他又指疫情下少出街︰「有時唔係好想見人，做得呢行情緒起伏都好常見，好彩我太太好好，同佢傾偈幫咗我好多。」