開心速遞｜張明偉以黑白相送別被消失的佐治 網民：係一種解脫

張明偉憑TVB的《愛‧回家之開心速遞》演「佐治」(George)成功入屋，原來昨晚播出的一集是他最後一次以「佐治」身份現身，繼早前他在社交平台上載一張藏身於「雪櫃」裡的照片，自嘲可做雪櫃代言人後，昨晚再上載一張「佐治」西裝look配愛因斯坦頭的黑白照片，他留言，「溘然長逝，說了再見，約定再見，今晚8點見！來生再見，Ciao。」效力TVB10年的張明偉以此悼念無聲無息被消失的「佐治」，估計他將於約滿TVB後離巢。同時，本身是獨立樂隊Charming Way主音及吉他手的張明偉有開live以歌會粉絲，其中亦有自彈自唱Dear Jane的《別說話》。

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《開心速遞》沒交代「佐治」去向

昨晚播出的一集《開心速遞》是補習社的日常，關於一宗失竊事件，劇情沒有交代「佐治」的去向，不少網民估計大台會以慣常做法，藉其他演員交代角色出國。張明偉所演的「佐治」是劇集受歡迎的角色之一，頗得網民歡心，至於被消失的原因，有傳是因張明偉在元朗信義中學自彈自唱Dear Jane的《銀河修理員》，以聲援被記大過的學生，被大台掟入雪櫃。雖然告別一個深入民心的角色，難免傷感，不少網民留言，「好掛住你呀佐治！」、「永遠懷念佐治」，但亦網民認為是新開始，有留言寫道：「離別某些地方可能是一種解脫」、「浴火重生」、「大家別哭，應該恭賀佢終於解脫！終於有時間做自己喜歡嘅野！終於有機會同時間做自己嘅音樂！」