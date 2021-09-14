關心妍出動冧女絕招 同小朋友拍MV無難道

關心妍(Jade)全新專輯《Emergence》將於2021年年底推出，並於今天推出歌迷期待已久的「療癒的步驟」第三步《原諒的力量》。Jade特別為歌曲拍了有故事連貫性的MV，繼充滿復仇味的《腍》、《愛的告別式》後，《原諒的力量》以放下怨恨作總結。

出冧女絕招博得信任

拍《原諒的力量》當日，是Jade首次與前兩個MV的女主角碰面，講起第一次的時候，Jade說：「感覺好特別，似見到一個識咗好耐嘅朋友，但又有種好無奈嘅感覺。」而拍攝《原諒的力量》MV當日，最令Jade難忘的是與小朋友的對手戲，她說：「小朋友比較慢熱，要拍到同佢好close就一定要得到佢嘅信任，我就出平時氹女嘅絕招，扮小朋友聲同佢傾偈，結果就同佢friend咗，拍攝好順利。」

拍封面考腰力

Jade除了花盡心思製作全新愛情三步曲，拍攝唱片封面同樣一絲不苟，攝影師更在影樓用鮮花及沙泥搭建一座小山丘，前方還有一個小水池，配合昏暗的燈光，像置身於黑夜中的孤島。她說︰「很喜歡攝影師這個設計，與我新專輯的整體構思互相呼應，因為當你走不出感情的傷痛，猶如置身在孤島上。雖然影出來好像很輕鬆，但拍攝期間我一點都不好受，要應攝影師的要求做出一些扭動身體的動作，感覺像做瑜伽；之後另一輯相我要向前彎腰、雙手撐在一個透明水盆上，少一點腰力也招架不來。」

明年出道20周年

今次專輯以「療癒」為主題，專輯名《Emergence》，Jade認為這個字非常有意思，「這個字意思是『從困境中走出來』，可能平時比較少用，但幾貼近專輯概念。我相信，音樂有治癒人心的力量。」Jade 透露整張專輯造型跟「療癒的步驟」一樣，以逐步走出黑暗為概念，而碟名更隱藏二十周年玄機「19+1」，預告Jade 明年出道 20周年。