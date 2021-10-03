關楓馨不肯與關禮傑演情侶 胡鴻鈞唔同蔡思貝夾錢買車

胡鴻鈞、關楓馨與父親關禮傑等，昨日出席仁愛堂活動。關禮傑稱不介意與她演情侶，關楓馨即斬釘截鐵說不能接受。胡鴻鈞的緋聞女友蔡思貝被指冇車用，他稱荷包空虛，不會與對方夾份買車。

關禮傑稱，會於仁愛的慈善晚會，父女檔上台表演唱歌籌款，不排除唱新派粵曲。談到關楓馨即將與無綫簽約，早前關禮傑指不介意與囡囡演情侶檔，他表示：「最好演輩分明顯嘅關係啦，我覺得觀眾想睇多啲，因為我都老啦。」關楓馨就耍手擰頭：「演情侶太尷尬啦，唔好啦。」關禮傑又指，同女兒拍劇難度很高，「自己可能比較大男人，唔想俾個女睇到柔弱一面。」

胡鴻鈞戶口長期冇錢

蔡思貝被傳媒影到借用胡鴻鈞家姐的名牌跑車代步，問到其姐有否再借車給蔡思貝，胡鴻鈞說：「有，因為佢要拍劇就需要車，會比較方便，其實冇所謂啦，反正我家姐部車放響度都冇用，話啱用就攞去。」問及會否與蔡思貝共同買車，他稱：「因為自己所有錢都放晒響音樂度，戶口長期處於快冇錢狀態，有錢都會俾媽咪。」估不到他如此孝順。

關楓馨不肯與關禮傑演情侶 胡鴻鈞唔同蔡思貝夾錢買車