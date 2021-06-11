關禮傑女現身港姐面試 騎呢佳麗受熱捧

《2021香港小姐競選》昨日舉行首輪面試，逾百名佳麗現身電視城。現場所見，到場面試的佳麗不乏騎呢女子，名叫Kirsten的女子更因為長相似藝人羅浩楷，打扮老土成為網上熱話。不少網民更指Kirsten「好有佛相」，希望她能成為冠軍。

林作稱是Kirsten的提名人，雙方只是普通朋友，認為對方好有氣質，相信她可以打破「美貌與智慧」的傳統，更對她入圍充滿信心。參與面試的亦有不少養眼佳麗，當中包括關禮傑的囡囡關楓馨，現年26歲的她表示父母支持她參選，並找了朋友當提名人。

紋身都OK

無綫高層樂易玲稱今屆收到489份申請，有廿多位海外佳麗，大讚今屆佳麗質素好高，將會挑選25至30名佳麗入圍。問到知不知關禮傑女兒參選，她表示從同事口中得知此事，而篩選時只看照片，未有留意她們的資料。問到部分面試人士有紋身，會否放寬條件，樂易玲稱要視乎紋身位置及面積，「唔顯眼都OK，最緊要靚。」由於疫情及打針問題難以解決，今屆港姐只會留在香港拍外景，而準決賽將於8月22日舉行，而決賽則於9月5日舉行。