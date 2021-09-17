阿媽有咗第二個｜受劇透傳聞影響情緒 彭秀慧：人與人之間需要空間與信任

由彭秀慧執導、毛舜筠與MIRROR成員姜濤和柳應廷(Jer)主演的電影，未開拍已備受關注，早前有傳戲名是《K風暴》引來各界批評，昨日舉行開鏡儀式才正式公布戲名是《阿媽有咗第二個》，今早彭導在社交平台撰文，剖白繼《29+1》再次執導的情緒困擾與壓力。

彭秀慧寫道：「《K風暴》從來不是今次的電影名字。因為參與的演員，而令大家高度關注關於拍攝的一切，我很明白。所以從籌備到開機拍攝，我們刻意保持低調，希望好好做好電影，保持各演員情緒和狀態，希望拍攝時拍攝，宣傳時宣傳。」

只想專心拍戲

她指出，《K風暴》是劇組胡亂吹水出來，因為本身電影名字已劇透，才取暫名，「風暴系列啊，大片格局嘛，很有氣勢！當然也想看看什麼時候這個片名是否真的會被流傳出去…… 呵呵。當然之後就收到不少人對片名有意見和批評……知道四方八面的人都關心這部電影其實是值得開心的事，不過對於某些劇透我還是會有反應，不真實的報道還會牽動我的情緒。一個專心在廚房煮飯的人不希望有人入來打擾，一個專心下棋的人不想有其他人加插意見，一個專心畫畫的人不希望作品在未完成之前就曝光，這就是我的真誠感受。」

好好保護演員和團隊

她認同多人關注是好事，但希望大家的期待會堅守到電影上畫的時候，「各位記者粉絲在現場，請原諒我會顯露擔憂，因為我連自己的朋友也不歡迎探班呢。我只想專心拍攝，好好保護我的第二胎，好好保護我的演員和團隊，希望餘下拍攝的日子繼續順利。有時人與人之間需要的是時間和空間，還有信任。」