阿媽隔空出手都唔掂！ 張敬軒遮遮炮製黑炭美食

張敬軒的工人姐姐(遮遮)憑住「出色」的早餐，令軒仔成為「早餐KOL」。以前好友謝霆鋒試過送上簡易臘腸，更拍埋片讓遮遮參考，最終還是失敗收場，今次到軒仔媽咪隔空助陣，又會如何呢？

軒仔謂︰「尋日老母問到喱期一日三餐食唔食得齊，講講吓佢叫我遞個電話俾我吖遮，佢話佢醒起之前幫我發定咗啲嘢擺喺急凍，話佢會教遮煮一啲滋陰啲嘅嘢俾我食... #之後係大量雞同鴨講嘅國語同我不祥嘅預感。」遮遮表示一切很好，看似沒問題，當軒仔一起身見到遮遮用一隻黑色碟上有兩條黑到似炭的食物，軒仔更用刀都鋸不開，令他非常無奈，而兩條黑炭相信是軒仔媽媽發好的海參。

軒仔感慨說︰「當你以為搵阿媽出手，你就會有好日子過嘅時候，你就錯了。#你以為代表星期一嗰隻色淨係得MondayBlue吖#我仲有有隻MondayGrey吖我話過你聽 #勁灰星期一」並剪輯了一個MV去表達他當下心情，而背景音樂選用了葉德嫻的《人生究竟乜事》，可說是非常應景。

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