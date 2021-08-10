阿Dee燈箱打卡賀壽 警察截停調查贈興

ERROR成員何啟華(阿Dee)前日31歲生日，他的fans特別為他在廣告燈箱賣廣告，賀他牛一。阿Dee為對fans表達謝意，特別到廣告燈箱前拍攝照片，表示收到fans的心意，可惜期間遇到警察截查。



阿Dee前晚飯局完畢，即到廣告燈箱前打卡留念，半百fans手持小型燈牌到場，正當他與fans大合照時，突遭數名警察截停調查。據悉，警察曾開咪呼籲fans勿聚集，以免觸犯第599G章《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》(即俗稱「限聚令」)。其後警察讓阿Dee離開，他邊行邊呼籲fans散開︰「唔好罰錢！散開啲！再見啦！唔好跟住！罰錢唔開心呀！」

IG報平安怕累fans

阿Dee之後在IG報平安︰「我只係食完生日飯打算影張相，最後係成功嘅！放心，我已在歸家途中，大家都冇事我就真正放心。」之後又貼了3張羊駝大頭照片，留言說︰「係我眼中嘅你哋︰好得意，所以我心情很好，冇受任何影響。生日很快樂，不必感到內疚。」