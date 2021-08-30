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限籍令隨時殺到！謝霆鋒強調是中國人放棄加拿大國籍
32 分前
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謝霆鋒
限籍令隨時殺到！謝霆鋒強調是中國人放棄加拿大國籍
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大陸網傳有外國護籍的藝人名單，指他們是下一波被封殺的名單。

大陸演藝圈最近可說是風聲鶴唳，由於官媒下令要整頓娛樂圈，近乎日日都有不同通告發出，藝人或娛樂公司若不跟足要求，隨時永無翻身之日。近日網上又流出不同封殺名單，搞到人心惶惶。

上月有傳中國國家廣電總局準備推出「限籍令」，指「這些已經加入外國國籍的明星們，將很難在中國的舞台上再次出現，再也不能在中國的舞台上大肆圈錢了」，並瘋傳下一波被封殺的名單上，內有劉亦菲、潘瑋柏、王力宏、張鐵林、謝霆鋒、李連杰、孫燕姿等名字。該名單近日又再度瘋傳，而且名單上的藝人有增無減。

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新的規則上寫有「選用外國國籍或港澳台籍人士不當的」，被指是「限籍令」。

有網民認為單是因為藝人擁有外國護藉而封殺，感到好笑，但更多人支持「限籍令」，認為這些外籍藝人常把「愛國」掛在咀邊，理應把他們逐出大陸娛樂圈，要在大陸舞台賺錢，便必須是徹徹底底的中國人，必須是中國籍。

雖然「限籍令」只是傳聞，但空穴來風未必無因，近年在大陸撈到風山水起的謝霆鋒是加拿大籍，他接受大陸傳媒訪問時，被問到他的國籍時，霆鋒主動表示︰「我在香港出生，所以我本來就是一個中國人。其實我已經在申請退掉加拿大國籍了。」他又指無論電影、音樂甚至美食，他只想把中國文化、精神傳到全世界。

 

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霆鋒日前接受大陸傳媒訪問，主持問到他的國籍問題，他毫不迴避。
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霆鋒強調是中國人。
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霆鋒表示已申請放棄加拿大籍。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/限籍令隨時殺到！謝霆鋒強調是中國人放棄加拿大國籍-283390
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